La maestra argentina che va di casa in casa per lasciare i compiti ai suoi studenti che non hanno internet

Percorre ogni settimana una decina di chilometri per lasciare fuori alle case dei suoi studenti i compiti da svolgere. Ai tempi del coronavirus, non è facile per tutti i ragazzi continuare una “normale” attività didattica. Per le ormai famose “lezioni a distanza” servono strumenti che in molte parti del mondo non sono così accessibili come si pensa. A partire da internet.

Proprio per questo, per non dimenticare i suoi alunni, María Caballero, un’insegnante del Centro educativo rurale 303 “Antonio Arenales” di Maciel, nella provincia di Santa Fe, in Argentina, ha deciso di rimanere vicino ai suoi ragazzi in modo davvero originale.

La maestra prepara degli appunti settimanali con attività facili in modo che i suoi studenti possano lavorare dalle loro case con i mezzi che hanno a disposizione. E li lascia senza farsi vedere.

In tempi di chiusura delle scuole a causa della pandemia di coronavirus, è vero: gli insegnanti stanno facendo grossi sforzi affinché i loro studenti non perdano un intero anno scolastico. Ma se già la comunicazione è difficile nelle città perché non tutte le famiglie hanno accesso a internet o ai computer con stampanti, questa limitazione aumenta nelle aree rurali più lontane dai centri urbani.

Questa è proprio la condizione della maggior parte degli studenti che frequentano il Centro educativo rurale 303 dove insegna la Caballero ed è per questo che lei ha avuto quest’idea:

“Appendo un sacco in cui lascio le attività da fare. Quando finiscono in settimana mi lasciano i quaderni nel cancello e li correggo, è l’unico modo – spiega. Facciamo del nostro meglio per aiutare i nostri studenti, ci sono persone che hanno abbastanza da mangiare e non possono acquistare un pacchetto internet”.

Ma lungi dall’essere scoraggiata, María promette di continuare così fin quando sarà necessario: prepara i compiti, li impacchetta e viaggia. La settimana successiva, torna per prenderli e correggerli. Brava maestra María!

Fonte: Informas noticias

