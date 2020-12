Luisa, la nonna di 109 anni sopravvissuta a guerre e pandemie è la donna simbolo del 2020

Si chiama Luisa Zappitelli la donna simbolo del 2020. Ha la bellezza di 109 anni, è italiana e la sua storia sta facendo il giro del mondo, tradotta in moltissime lingue. A intervistarla è stata la Associated Press in una videointervista dove la nonna ultracentenaria racconta la sua vita affacciata alla finestra di casa sua, con in mano la bandiera italiana, di cui va molto orgogliosa.

Nata l’8 novembre 1911 a Villa Seminario di Città di Castello, rimasta vedova giovanissima, è sopravvissuta a pandemie, inclusa l’influenza spagnola (che la contagiò), e guerre mondiali. Non solo, nel corso della sua vita è stata anche molto attiva sul fronte dei diritti delle donne e si è dedicata al volontariato.

Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, l’ha definita “il simbolo vivente della saggezza e dei valori che contano, testimonianza unica che dobbiamo preservare e difendere come tutti i nostri anziani. Ne siamo orgogliosi”.

Due anni fa, il Presidente della Repubblica l’aveva ringraziata per l’impegno civico. Luisa ha infatti esercitato il suo diritto di voto ininterrottamente per 74 anni, dal 1946 quando andò a piedi per diversi km al seggio elettorale per contribuire alla vittoria della Repubblica sulla Monarchia, ad oggi. Nemmeno il coronavirus l’ha fermata!

Insomma, una donna coraggiosa e tenace da cui prendere esempio.

FONTE: Comune di Città di Castello

