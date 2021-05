Da luglio non potrò davvero più prelevare dai Bancomat? Come stanno davvero le cose

Ormai da diverso tempo si discute dello stop ai prelievi dal conto corrente e di incentivare acquisti tracciabili, ma la recente notizia, rimbalzata con il copia incolla su molti giornali, dell’addio ai prelievi al Bancomat ha generato una serie di dubbi e perplessità tra gli italiani. Molti titoli lasciano intendere che qualunque correntista non avrà più accesso al bancomat, ma non è assolutamente così.

Cerchiamo di fare chiarezza, partendo da una doverosa precisazione, alla luce delle notizie fuorvianti che stanno circolando sul web: non tutti gli sportelli Bancomat d’Italia chiuderanno, quindi niente paura.

Negli ultimi mesi in particolare il Governo sta attuando una serie di misure – come il Cashback – atte a limitare l’evasione fiscale, limitando la circolazione dei contanti. Questo è vero. Anche diverse banche si stanno adattando, facendo “guerra” al denaro liquido e ai depositi di cifre consistenti in conti correnti senza operazioni finanziare.

Tra queste c’è Fineco che ha già annunciato di voler chiudere i conti con giacenza superiore ai 100mila euro senza investimenti e la banca del gruppo olandese ING, che in Italia conta oltre un milione di clienti.

Chi non potrà più prelevare dagli sportelli Bancomat?

La notizia relativa allo stop dei prelievi dagli sportelli Bancomat oggi riguarda, quindi, esclusivamente chi ha un conto corrente Arancio ING. La banca olandese ha infatti spiegato di voler abbracciare “un modello sempre più cashless e mobile-first”, motivo per cui dall’1 luglio chiuderà tutti gli sportelli ATM e le casse automatiche presenti in tutte le filiali sul territorio italiano.

Ciò significa che per i prelievi ci si potrà recare negli sportelli delle altre banche, mentre gli assegni potranno essere versati via posta a ING. Per quanto riguarda tutti gli altri servizi e le altre operazioni, saranno disponibili sul sito della banca o attraverso l’app o in alternativa ci si può recare direttamente in una filiale ING.

Sono circa 60 in totale gli sportelli Bancomat ING che verranno dismessi in diverse città, tra cui Milano, Trieste, Genova. E per i clienti delle altre banche? Per il momento non cambierà per loro, dato che non sono interessati da questa novità e potranno continuare a prelevare i contanti regolarmente.

Fonte: ING

