Lisa Montgomery, gli Usa hanno giustiziato la prima donna in quasi 70 anni

E’ stata uccisa con un’iniezione letale negli Usa Lisa Montgomery, la prima donna a essere condannata a morte dopo 70 anni, sotto l’amministrazione Trump.

Lo scorso luglio, dopo quasi due decenni di stop, sono ripartire le esecuzioni federali negli Stati Uniti. Sotto l’amministrazione Trump sono state messe a morte dieci persone e tre esecuzioni sono previste per l’inizio di quest’anno. La prima si è appena consumata e ha coinvolto una donna, la prima dopo ben 70 anni. Era il 1953 quando Bonnie Heady subì la pena di morte mel Missouri.

E ieri è successo a Lisa Montgomery, l’unica donna nel braccio della morte federale. La 52enne era stata condannata per l’omicidio di una donna incinta nel 2004 e per il rapimento del nascituro, che sosteneva fosse suo. In appello per risparmiarle la vita, i suoi legali hanno raccontato una storia di traumi e abusi sessuali che le hanno rovinato la vita, contribuendo a creare le circostanze che hanno portato al crimine. Il suo caso, insolito perché poche donne sono state condannate a morte, ha acceso il dibattito sul ruolo del trauma passato dei trasgressori nelle condanne penali.

Nonostante una serie di ordini del tribunale ne avessero più volte bloccato l’esecuzione, Lisa Montgomery è stata dichiarata morta all’1:31 del mattino nel complesso carcerario federale di Terre Haute. La sua morte, per iniezione letale, è l’undicesima da quando l’amministrazione Trump ha ripreso a infliggere la pena capitale federale a luglio dopo una pausa di 17 anni.

Secondo un portavoce della difesa, lunedì sera Lisa Montgomery è stata trasportata, completamente incatenata, da un centro medico federale in Texas a Terre Haute. Il penitenziario federale in cui è ospitata la stragrande maggioranza dei prigionieri del braccio della morte federale è una struttura esclusivamente maschile. Poco prima dell’iniezine letale, racconta il New York Times, un membro del personale della prigione ha tolto delicatamente la maschera facciale della donna ee le ha chiesto se avesse un’ultima parola, ottenendo un semplice “No” come risposta.

“A nulla sono valsi i ricorsi dei legali: un tribunale aveva accolto la loro istanza di sospensione dopo che uno degli avvocati si era ammalato di Covid. E la nuova data del 12 gennaio fissata dal Dipartimento di Giustizia era stata contestata perchè fissata mentre era in vigore una sospensione dell’esecuzione. Ma il 2 gennaio, una Corte di Appello di Washington ha ribaltato la decisione sostenendo che l’ordine del direttore dei penitenziari è legittimo, dando via libera all’iniezione” ha commentato Amnesty International.

E il portavoce Riccardo Noury ha aggiunto su Twitter:

Dopo un'allucinante serie di decisioni, le une contro le altre, di vari tribunali, ore di incertezza e una vana richiesta finale di sospensione, #LisaMontgomery è stata messa a morte alle 7.31 ora italiana. L'11ma esecuzione federale sotto Trump, la prima di una donna da 67 anni — Riccardo Noury (@RiccardoNoury) January 13, 2021

E nel corso di questa settimana altri due detenuti saranno giustiziati negli usa: sono Corey Johnson e Dustin J. Higgs, rispettivamente giovedì e venerdì. Il presidente eletto Joseph R. Biden Jr., il cui insediamento è fissato per il 20 gennaio, ha già detto di essere contro la pena di morte ma ormai per Johnson e Higgs le speranze di salvezza sono quasi nulle.

“I casi di coloro che sono stati selezionati per l’esecuzione sono stati influenzati da arbitrarietà, rappresentanza legale inefficace, pregiudizi razziali e hanno coinvolto persone con gravi disabilità mentali e di apprendimento, in violazione del diritto e degli standard internazionali. Esortiamo il procuratore generale degli Stati Uniti a sospendere tutte le esecuzioni!”, scrive Amnesty International in un appello che chiede di annullare tutte le esecuzioni federali programmate e di revocare la possibilità di prevedere tra le condanne la pena di morte come opzione nei processi in corso. Per l’associazione dei diritti umani “L’amministrazione Trump ha continuato a svolgere esecuzioni in violazione delle restrizioni internazionali all’uso della pena di morte stabilite dalle leggi e dagli standard internazionali sui diritti umani”.

Fonti di riferimento: The NYTimes, Amnesty International