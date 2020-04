La lettera di un bambino al sindaco della sua città: ‘perché non puoi far sparire questo brutto virus?’

Lui è Donato e ha 7 anni e come tanti bimbi della sua età soffre il disagio di questo tempo così strano. Restare in casa non è facile nemmeno per i nostri cuccioli, strappati dalla loro quotidianità di scuola e di svaghi all’aperto. Ma Donato ha scritto un messaggio al sindaco della sua città.

Siamo a Caserta, nella frazione di San Clemente, e il piccolo ha inviato al primo cittadino una vera e propria lettera in cui chiede spassionato “perché non puoi far sparire questo brutto virus?”.

Il motivo è tra i più semplici al mondo: a Donato mancano i suoi compagni di scuola e le sue maestre, una mancanza più che legittima visto che sono quasi due mesi che i nostri figli non hanno più il quotidiano rapporto con il loro mondo di tutti i giorni. Ormai tutti si sono attrezzati con la didattica a distanza, ma non sarà mai la stessa cosa.

“Sono tantissimi giorni che non vedo le maestre e i miei amici – scrive. E mi mancano per colpa di questo brutto virus. Ti volevo chiedere: perché non puoi fai sparire questo brutto virus?”.

Un appello dolce quanto struggente.

La risposta del sindaco Carlo Marino non si è fatta attendere e scrive in un post:

“Purtroppo, con questo virus in giro per la nostra città, dovremo fare ancora sacrifici, fino a quando sarà sconfitto in tutta l’Italia”.

E continua:

“Tu sei già un “campione di responsabilità”, devi essere orgoglioso dei sacrifici che stai facendo: quando tutto questo sarà finito, sarà più bello riabbracciare tutti quelli che ora non puoi incontrare”.

"Caro sindaco…."Mi scrive un bambino di sette anni.Caro Donato,la tua lettera è un regalo bellissimo, che mi dà… Pubblicato da Sindaco Carlo Marino su Venerdì 10 aprile 2020

Forza Donato e tutti i bimbi d’Italia e del mondo!

Fonte: Carlo Marino Sindaco Facebook

Leggi anche: