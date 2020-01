Leonardo DiCaprio salva un uomo caduto in mare. Il suo yacht l’unica nave che ha prestato soccorso

In una mossa che renderebbe orgoglioso il suo celebre personaggio Jack Dawson, l’oramai irrefrenabile Leonardo DiCaprio questa volta si è meritato anche lo scettro di uomo dei mari dal cuore grosso così. Mentre era in vacanza ai Caraibi il mese scorso, ha salvato un uomo dall’annegamento e la notizia gli vale un altro punto a suo favore.

Non solo impegnato nelle lotte ambientali, non solo in prima linea contro gli incendi in Amazzonia o a favore degli animali, la star di Hollywood 45enne era a bordo di una barca quando ha contribuito a salvare la vita di un marinaio francese di 24 anni caduto da una nave da crociera al largo dell’isola di St. Barts.

L’uomo era in acqua già da 11 ore e, nel momento in cui l’ha saputo, Leonardo non ha tentennato un attimo a ordinare all’equipaggio del proprio yacht di deviare (erano in giro per i Caraibi vicino all’isola di St Martin) per riprendere le ricerche che avevano già sospeso.

Dopo aver cercato ore in acque agitate, proprio il suo equipaggio è stato l’unico in grado di tirare l’uomo fuori dall’acqua appena prima del calar della notte, mentre un grosso temporale si spostava verso quell’area.

In effetti, il capitano della barca ha descritto il salvataggio riuscito come “uno su un miliardo di colpi” che ha localizzato con successo l’uomo.

Grande colpo Leo!

Leggi anche:

Foto