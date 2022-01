Lei è la donna più anziana del mondo, 119 anni di grinta e pura vita

La a donna più longeva del mondo ha festeggiato il suo compleanno in una casa di cura a Fukuoka, in Giappone.

Il 2 gennaio Kane Tanaka ha festeggiato il suo 119° compleanno, estendendo di un altro anno il suo record di persona più anziana del mondo. La nonnina continua a essere lucida e si concede ancora piccoli vizi, come quello del cioccolato e delle bibite gassate, che tanto ama.

Eiji Tanaka, suo nipote di 62 anni, ha dichiarato all’agenzia di stampa giapponese Kyodo :

Spero che rimanga in salute e si diverta ogni giorno.

Purtroppo, a causa della pandemia, la donna può ricevere visite dai suoi parenti di rado. Senza perdersi d’animo, Kane trascorre il suo tempo in compagnia, facendo puzzle, uno dei passatempi che preferisce, e chiacchierando con gli altri ospiti della casa di riposo. L’età non ha fatto perdere il mordente alla nonnina: il suo prossimo obiettivo è raggiungere i 120 anni.

È riuscita a raggiungere l’età di 119 anni! Spero che continuerai a divertirti, allegra ed energica.

Scrive il nipote su Twitter

Tanaka, nata nel 1903, ha battuto il record giapponese di longevità nel 2019. In quell’occasione, ha posato per i fotografi mentre beveva una bibita gassata (una delle sue passioni gastronomiche). Ha assistito a cinque regni imperiali giapponesi e a due guerre mondiali. È nata lo stesso anno in cui i fratelli Wright fecero il loro primo volo a motore e sei mesi prima della nascita del romanziere britannico George Orwell.

La donna è la settima di nove fratelli. Ha sostenuto la sua famiglia gestendo un negozio di noodle, quando suo marito e il figlio maggiore hanno combattuto nella seconda guerra cino-giapponese, iniziata nel 1937.

Negli ultimi decenni, il numero dei centenari in Giappone è aumentato. Secondo i dati pubblicati dal ministero della salute giapponese a settembre , 86.510 persone avevano 100 anni o più, 6.060 in più rispetto all’anno precedente. Le donne sono la maggioranza. L’aspettativa di vita femminile in Giappone è di quasi 88 anni, mentre quella maschile è 81 anni.

E gli altri ultracentenari da record? L’uomo più anziano del mondo, Jiroemon Kimura, anche lui giapponese, è morto a 116 anni nel 2013. La supercentenaria francese Jeanne Calment, invece, ha vissuto fino a 122 anni, diventando così la persona più anziana mai registrata nella storia; è deceduta nel 1997.

