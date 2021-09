La leggenda della Campanella di San Michele, il portafortuna di Capri che esaudisce i desideri

Esaudisce desideri a ogni rintocco, è la Campanella di San Michele. Famoso portafortuna di Capri destinato alle persone speciali, che trae origine dalla leggenda di un povero pastorello e della sua inseparabile pecorella. Che inizia così…

Un giorno, intento a raccogliere dei fiori, il pastorello tardò più del solito e voltandosi si accorse che la pecora era scomparsa. Scoppiò in lacrime disperato finché non gli sembrò di udire un tintinnio lontano. Forse era la sua pecorella, pensò. Quindi si spinse in quella direzione correndo a piedi nudi tra rovi e sassi. Ma ormai si era fatta notte e non vedendo nulla, si ritrovò improvvisamente sull’orlo di un burrone. Una luce accecante comparve all’improvviso e miracolosamente lo fermò prima che fosse troppo tardi.

Davanti ai suoi occhi increduli ecco apparire San Michele. Il Santo portava al collo una campanella, se la sfilò e gli disse: – Bimbo mio, prendi questa e segui sempre il suo suono, ti salverà da ogni pericolo -. Il pastorello era felicissimo e in breve tempo ritrovò la sua pecorella. Raggiunse casa e donò la campanella a sua madre. Da allora nulla fu più come prima. E ogni desiderio divenne realtà.

La campanella è così divenuta un souvenir tipico di Capri, dov’è facile imbattersi in botteghe e boutique che ne vendono numerosi esemplari realizzati con molteplici materiali. La si trova sotto forma di ciondolo per collane e bracciali, orecchini e anelli, e in molte altre forme. E ogni volta che la si fa suonare, San Michele esaudisce un desiderio.

FONTE: storienapoli

