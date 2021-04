Chi era Laura Bassi, la seconda donna laureata d’Europa che sfidò il mondo accademico

Bolognese, seconda donna laureata d’Europa e prima ad intraprendere una carriera accademica nel Vecchio Continente, in periodo storico in cui le donne erano escluse dagli studi e dalle professioni intellettuali: è Laura Maria Caterina Bassi Verati, alla quale oggi Google dedica un Doodle.

La donna, contro tutto e contro tutti, conseguì una laurea in Filosofia nel 1732, quando la filosofia era considerata ai vertici della conoscenza scientifica e che per questo le aprì le porte dell’insegnamento della Fisica, all’epoca chiamata Filosofia Naturale.

E non si fermò qui, ottenendo nel 1776 la cattedra di Fisica Sperimentale nell’Istituto delle Scienze fondato da Marsili.

“Laura Bassi condusse un’instancabile lotta per ottenere pari condizioni nell’insegnamento – si legge sul sito dell’Università di Bologna – e percorse una carriera intellettuale e professionale nell’ambito di istituzioni pubbliche di ricerca e insegnamento in un periodo in cui, in Italia e nel mondo, le università e le accademie erano mondi senza donne. I numerosi studi, che negli ultimi anni le sono stati dedicati, hanno messo in risalto l’importante ruolo da lei svolto nella diffusione in Italia della filosofia naturale newtoniana e delle ricerche, allora pionieristiche, sull’elettricità”.