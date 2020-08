Morto in un incidente in Groenlandia Konrad Steffen, pioniere nella ricerca sui cambiamenti climatici

Ci ha lasciati all’età di 68 anni Konrad Steffen, scienziato svizzero alla guida dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL).

Il ricercatore ha perso la vita in un incidente in Groenlandia durante i rilievi presso la stazione meteorologica, dopo essere precipitato in un crepaccio a causa del cedimento del ghiaccio.

Steffen era uno tra i maggiori studiosi del cambiamento climatico: da 40 anni conduceva ricerche nell’Artico e da sempre è stato impegnato a sensibilizzare sugli effetti del riscaldamento globale e della crisi climatica.

Unser Direktor Konrad Steffen ist bei der Feldarbeit in Grönland tödlich verunglückt. Wir sind erschüttert und in… Pubblicato da Eidg. Forschungsanstalt WSL su Lunedì 10 agosto 2020

La notizia della morte, avvenuta lo scorso sabato, è stata diffusa solo ieri dal WSL:

“Con Konrad Steffen perdiamo non solo il direttore del nostro istituto, ma anche uno scienziato dall’impegno profondo e soprattutto un uomo e un amico unico e generoso. Mancherà a tutti noi.”, si legge sul sito dell’Istituto

Fonte di riferimento: WLS