Jacinda Ardern ottiene una schiacciante vittoria alle elezioni neozelandesi (anche grazie alla sua lotta per l’ambiente)

Quanto ci piace Jacinda Ardern! Con quel piglio di chi sa che l’impegno di un paese, di un qualsiasi paese, dev’essere prima di tutto quello di affrontare a piè pari la crisi climatica, è stata trionfalmente rieletta premier della Nuova Zelanda.

Appena 40 anni e un sorriso che mette serenità, la leader laburista si era infatti distinta per la difesa dell’ambiente prefissando l’obiettivo di raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2030 se il suo partito avesse vinto la rielezione a ottobre. E così è stato.

E non solo. Ad essere stato premiato è stata anche la sua alla pandemia da coronavirus con misure drastiche, diventando un simbolo per i progressisti al di là del suo remoto Stato insulare nel Pacifico meridionale.

Nel suo discorso a migliaia di sostenitori al Consiglio comunale di Auckland, Ardern ha promesso che governerà per ogni neozelandese.

“Non è stata un’elezione ordinaria – ha detto – né un momento ordinario. È stato pieno di incertezze e ansie e noi abbiamo rappresentato l’antidoto a tutto questo. Come nazione avevamo bisogno di un piano per la ripresa, e questo è ciò che abbiamo creato. Avevamo bisogno di una risposta sanitaria contro la pandemia per mantenere le persone al sicuro, e questo è quello che abbiamo fatto”.

Per mesi, tutti i sondaggi prevedevano una buona maggioranza dei laburisti, proprio grazie alla popolarità della prima ministra e al suo successo nella lotta contro il Covid-19, dando priorità alla salute rispetto all’economia, tra l’altro entrata in recessione a seguito di quella decisione.

Ardern è la terza premier donna nella storia della Nuova Zelanda. Non è la prima volta in questo paese che due donne si affrontino per la carica più alta: nel 1999, il membro del partito laburista Helen Clark ha sconfitto il leader del partito nazionale, Jenny Shipley, e ha governato il paese per tre mandati.

Jacinda è stata anche menzionata come possibile vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è apparsa nella lista delle donne potenti e sulle copertina di Vogue e celebrata sia per il suo comportamento amichevole che per la sua efficace gestione delle crisi: oltre al Covid , l’attacco di Christchurch, in cui 51 persone sono state uccise in due moschee, o l’eruzione del vulcano Whakari.

Lo scorso sabato, nel suo discorso di vittoria iniziato in perfetto maori, la Ardern si è lamentata che il mondo ha “perso la capacità di vedere il punto di vista dell’altro. La Nuova Zelanda ha dimostrato che non siamo così, dopotutto siamo [una nazione] troppo piccola per perdere di vista la prospettiva degli altri”.

E il mondo si è voltato a guardarla.

