Dal Colosseo a piazza San Marco: le spettrali immagini dell’Italia deserta nelle live webcam

L’invito in tutta Italia è quello di rimanere a casa. E sembra che, finalmente, la cosa sia stata presa sul serio. Lo testimoniano i luoghi simbolo di diverse città e località che appaiono agli occhi delle webcam praticamente deserti!

E’ impressionante vedere i posti che frequentiamo ogni giorno trasformati in luoghi spettrali a causa dell’emergenza coronavirus. Come facciamo a saperlo? Ce lo testimoniano le live webcam disseminate un po’ in tutta Italia.

Si va dal Colosseo a Piazza di Spagna, dal Duomo di Milano a Piazza San Marco a Venezia. Ma deserte sono anche la zona intorno all’Arena di Verona, Piazza della Signoria a Firenze, Piazza dei Martiri a Napoli, ecc.

Le immagini che vi presentiamo sono state riprese all’ora di pranzo. Si notano pochi passanti, qualche macchina o motorino e, in alcuni casi, solo forze dell’ordine a presidiare piazze e luoghi noti.

Guardate voi stessi…

Colosseo

Piazza di Spagna

Duomo di Milano

Piazza San Marco

Arena di Verona

Piazza della Signoria Firenze

Piazza dei Martiri – Napoli

Catanzaro Lido

Cattedrale di Palermo

Se volete vedere qualche altra località live potete dare un’occhiata qui.

Fonte: Skiline Webcams

