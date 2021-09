L’Italia vince la Coppa del mondo di pasticceria con un dolce che celebra la natura

Che in Italia si mangi bene è risaputo, ma da oggi possiamo dire di essere i campioni del mondo, almeno per quanto riguarda i dolci. L’Italia ha infatti vinto poche ore fa in Francia la Coupe du Monde de la Pâtisserie, la più importante competizione mondiale per pasticceri.

La nazionale italiana, formata di volta in volta da chi vince i campionati nazionali, quest’anno era formata da Andrea Restuccia (vincitore categoria ghiaccio), Massimo Pica (vincitore per il cioccolato) e Lorenzo Puca, rispettivamente campioni italiani nella categoria ghiaccio, cioccolato e zucchero.

And the Coupe du Monde de la Pâtisserie (Pastry World Cup) 2021 winner is Team Italy 🇮🇹🥇 Posted by Coupe du Monde de la Pâtisserie on Saturday, September 25, 2021

I tre hanno gareggiato preparando una torta gelato, un dessert da ristorante e uno al cioccolato e hanno battuto la Francia – arrivata terza – e il Giappone che si è aggiudicato il secondo posto, e hanno vinto il primo premio grazie a una grande torta intitolata “The art of Nature”.

Il dolce, alto ben 165 centimetri, è una vera e propria scultura di fiori e insetti di cioccolato, tra cui due grandi formiche e un’ape gigante che offre loro del miele.

È oro per la terza volta nel concorso più prestigioso al mondo. Un oro ancora più prezioso, che premia tre grandi… Posted by Pasticceria Internazionale on Sunday, September 26, 2021

Fonti di riferimento: Coupe du Monde de la Pâtisserie-Facebook

