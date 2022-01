14 anni fa usciva Into The Wild, la celebrazione più profonda della libertà

Il film diretto da Sean Penn sulla base del romanzo Nelle terre selvagge di Jon Krakauer, compie oggi 14 anni

Into The Wild è lo storico film che racconta la storia di Christopher McCandless, un ragazzo americano che, finiti gli studi, decide di stravolgere la sua vita e di abbandonare la famiglia per intraprendere un viaggio con delle avventure inaspettate, lontano dagli schemi della società capitalista in cui il giovane si sente oppresso.

Quella di McCandless è una storia vera che si svolge nella natura più selvaggia ed incontaminata, è qui che Christian cerca riparo con lo pseudonimo di Alexander Supertramp perché si sente libero e trova l’equilibrio che gli era sempre mancato. Nella natura per la prima volta Christian scopre cosa sia realmente la felicità con tutte le insidie che il raggiungerla comporta.

Il film di Sean Penn racconta in realtà una storia struggente che è comune a moltissimi giovani poiché questo documentario è un inno alla libertà, alla libertà di vita, alla libertà di poter scegliere chi essere in un mondo che non ci rappresenta realmente e al qual ci si può ribellare, come ha fatto Christopher McCandless.

La celebrazione della libertà è la chiave di volta per ritrovare se stessi e di conseguenza la felicità che nel caso di Christopher è un semplice senso di appagamento a contatto con la Natura. Questo è uno dei potenti messaggi che si ritrovano in questo storico film che ha avuto un successo incredibile, ispirando tanti ragazzi.

Into The Wild è uscito in Italia il 25 gennaio 2008 ed oggi compie ben 14 anni.

