Ventenne ha un infarto dopo aver ingoiato un misurino di integratore in polvere pre-allenamento come suggerito dall’ultima, pericolosissima tendenza di TikTok

Un ventenne ha avuto un infarto dopo aver ingoiato d’un colpo un misurino intero di integratore in polvere pre-allenamento ad alto contenuto di caffeina, una pericolosa tendenza che sta spopolando su TikTok

Una giovane di 20 anni ha avuto un attacco di cuore dopo aver provato una tendenza di TikTok, la cosiddetta “dry scooping“, ossia l’ingerimento di una dose di integratore in polvere pre-allenamento ad alto contenuto di caffeina. L’assunzione di caffeina in forma concentrata può portare a gravi effetti collaterali o addirittura alla morte. E la ragazza l’ha scampata per un pelo.

Già ne avevamo parlato qualche settimana fa, quando avevamo evidenziato la pericolosità di una moda tra i tiktoker di ingollare direttamente un cucchiaio di proteine in polvere senza diluire con acqua Un’abitudine che non può che essere dannosa e che ora sta dimostrando con i fatti tutta la sua pericolosità.

Ora, è direttamente una ragazza a parlare attraverso il popolare social.

Lei è Briatney Portillo e ha pubblicato una serie di video sul suo account ad aprile, inclusi alcuni registrati dall’ospedale, avvertendo le persone di tutti i rischi di quelle che è una autentica sfida virale.

Briatney racconta che dopo aver ingerito l’integratore, ha iniziato a provare una sensazione pesante e dolore al petto mentre si allenava. Poi una forte nausea, affaticamento e sudorazione intensa, che inizialmente ha scambiato per ansia. Portata in ospedale, il dolore è peggiorato e si è diffuso alla schiena e ha sentito il lato sinistro del suo corpo cedere.

Molt integratori pre-allenamento sono un tipo di integratore che unisce composti che migliorano le prestazioni ed elementi come vitamine del gruppo B, creatina e beta alanina, spesso con grandi dosi di caffeina. Questi integratori sono pensati per essere mescolati con acqua prima di consumarli, il che aiuta a diluire tutti gli ingredienti. Soprattutto perché la caffeina può essere mortale in dosi così elevate e, soprattutto, concentrate.

Il tipo di integratore che ha usato la ragazza contiene 320 milligrammi di caffeina. È più o meno equivalente a tre tazze di caffè. Secondo molti studio, anche fino a cinque tazze di caffè al giorno non si corrono dei rischi. Ma c’è un ma: la caffeina in polvere è molto più concentrata. Alcuni cucchiaini di alcuni integratori possono equivalere a 50 o più tazze di caffè, il che può portare a gravi effetti collaterali e a un sovradosaggio potenzialmente pericoloso per la vita.

I sintomi del sovradosaggio di caffeina includono:

nausea

vomito

palpitazioni cardiache

mal di testa

febbre

confusione

convulsioni

Cosa vuol dire? Che le mode che spopolano sul web o anche i consigli che dispensano sui loro account sedicenti personal trainer lasciano il tempo che trovano.

