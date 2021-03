Indonesia: spunta oro sulla costa e scatta subito la corsa per accaparrarselo tra i residenti

Pesca “miracolosa” sulle spiagge indonesiane del villaggio di Tamilow, nella provincia di Maluku, dove da un paio di giorni il mare sta restituendo oro. Appena la notizia si è diffusa tra i residenti, tantissimi sono accorsi per accaparrarselo.

Il punto della spiaggia in cui sono state rinvenute le piccole pepite d’oro dista soltanto 500 metri dal villaggio e diversi abitanti si sono subito riversati sul litorale con attrezzature improvvisate, come pentole e padelle, per raccogliere il materiale prezioso.

HEBOH Temuan Emas di Maluku: Ada yang Dapat 10 Gram, Warga Ramai Datangi Sungai Loyain dan Tamilow

https://t.co/OVy9cJEgdU — Tribunnews.com (@tribunnews) March 23, 2021

Tutti sperano di trovare qualche granello d’oro da portare a casa e si scava incessantemente buche sulla spiaggia. Questa situazione ha messo in allarme Tuasikal Abua il reggente del distretto, preoccupato per le sorti dell’ecosistema marino.

“Il nostro appello alla comunità è quello di evitare di svolgere attività che possono avere un impatto negativo. Scavare grandi piscine è pericoloso” ha dichiarato Abua.

Ma la corsa all’oro sembra proseguire senza sosta e non solo in mare. Alcuni hanno deciso di cercarlo anche nei fiumi del villaggio. Non è ancora chiaro da dove provenga l’oro, ma non è la prima volta che accade un evento del genere. La spiaggia di Guaca, in Venezuela, è diventata nota perché per diversi mesi il mare ha restituito anelli, pepite d’oro e monili d’argento. Questa pesca miracolosa è stata una vera manna dal cielo per le famiglie dell’umile villaggio di pescatori, messe in ginocchio dalla crisi economica oltre che dalla pandemia globale di Covid-19.

Fonte: KOMPAS TV/Twitter

