Salgado lancia petizione mondiale per salvare gli indios brasiliani dal coronavirus

Covid-19 : l'appel de Salgado et des stars à protéger les peuples indigènes du Brésil.

SALGADO, STING, McCARTNEY, PITT, HULOT… UNIS POUR APPELER A SAUVER LES INDIGÈNESSigner : https://cutt.ly/NyjQQgbSignez la pétition de Salgado en faveur d'une protection immédiate des indigènes du Brésil de la pandémie de Covid-19, face à le négligence calamiteuse et malveillante de l'administration Bolsonaro. Lancée hier par le célèbre photographe Sebastião Salgado avec le soutien de stars mondiales telles que :Paul McCartney, Sting, Sylvester Stallone, Meryl Streep, Richard Gere, Juliette Binoche, Pedro Almodovar, Guillermo Del Toro, le Prince Albert de Monaco, Nicolas Hulot, Naomi Campbell et les brésiliens Gisele Bundchen, Gilberto Gil et Caetano Veloso.Nous espérons que cet appel mondial qui exige auprès du président Bolsonaro mais aussi des autorités judiciaires et parlementaires du Brésil des mesure immédiates pour protéger les peuples indigènes provoquera un déclic au sein de la population non indigènes du pays, 200 fois plus nombreuses. Pour l'instant, de façon honteuse, elle laisse Jair Bolsonaro multiplier ses attaques envers eux sans réagir… Ainsi, l'annonce récente de l'autorisation de la dislocation par décret de 237 terres indigènes n'a-t-il provoqué aucun émoi conséquent parmi les brésiliens…Dans la pétition et la vidéo qui l'accompagne, illustrée de magnifiques photos du célèbre photographe et conçue par le Brésilien Fernando Meirelles, réalisateur de la Cité de Dieu, Sebastiao Salgado appelle à mettre fin aux très nombreuses intrusions illégales dans les territoires indigènes et à "assurer la protection" des peuples natifs. "Le Brésil a une dette envers ses premiers habitants, c’est le moment de faire ce qui aurait dû être fait il y a longtemps", conclut Salgado. Face aux chercheurs d'or, coupeurs de bois et aux voleurs de terre falsifiant des actes de propriété, la pétition demande l'envoi d'une force pour expulser ces envahisseurs, qui menacent de contaminer des populations particulièrement fragiles.Pour rappel, Planète Amazone a lancé il y a une semaine avec le cacique Raoni une campagne intitulée "Covid-19 : Protégeons les Gardiens de l'Amazonie". Celle-ci a déjà financé une opération de secours pour les Kayapos et à besoin de votre soutien pour soutenir d'autres peuples en danger.Pour participer :https://planeteamazone.org/actualites/lancement-campagne-covid19/

