Gli indigeni isolati delle Isole Andamane potrebbero sparire per sempre (a causa del coronavirus)

Popolazioni indigene isolate ancora a rischio a causa del coronavirus. Almeno cinque membri della tribù dei Grandi Andamanesi, nelle Isole Andamane, sarebbero positivi al Covid-19. Due hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Paura per gli indigeni di tutto il mondo, da quelli americani a quelli indiani. Tali tribù, che hanno scarsissimi contatti col mondo esterno, rischiano di essere decimate di perdere le loro guide tradizionali visto che molti anziani non sempre riescono a superare l’infezione da coronavirus. Il Covid-19 ha già colpito le tribù di Brasile e Perù, tra cui alcune tribù isolate in Amazzonia come gli Arara del territorio di Cachoeira Seca.

Sta accadendo anche sulle Isole Andamane, in India, dove finor,a secondo Survival International, sono stati circa 3.000 i casi confermati e 37 morti, su una popolazione di circa 400.000 persone. Alcuni di essi sono gli indigeni della tribù dei Grandi Andamanesi.

Questo piccolo gruppo formato da appena 50 persone rischia di sparire. Eppure, prima della colonizzazione britannica a metà del 1800, erano 5.000. Ad aprile, Licho, l’ultima persona in grado di parlare la lingua sare dei Grandi Andamanesi, è morta dopo aver sofferto per anni di diversi problemi di salute, tra cui la tubercolosi cronica.

Anche altre tribù che vivono nelle Isole Andamane, tra cui gli Jarawa e i Sentinelesi incontattati, sono gravemente in pericolo. I sentinelesi sono la tribù più incontaminata del mondo. Essi infatti non hanno mai avuto contatti col mondo esterno.

“Gli Jarawa sono una tribù nomade di cacciatori-raccoglitori che ha avuto contatti pacifici con i coloni che abitano vicino al loro territorio solo a partire dal 1998. A causa dell’isolamento, del fatto di essere entrati in contatto relativamente di recente e dell’impatto di due epidemie di morbillo, se dovessero contrarre il virus sarebbero particolarmente a rischio. I Sentinelesi incontattati, la tribù più isolata al mondo, sono estremamente vulnerabili alle malattie portate dall’esterno ma, durante una pandemia globale, il rischio di un’infezione devastante è ancora più grande. Se le acque intorno alla loro isola non saranno pattugliate in modo appropriato, rischiano di entrare in contatto con i bracconieri che pescano illegalmente e cercano aragoste nell’area” spiega Survival.

Ma all’inizio del mese di agosto è emersa la notizia che cinque membri del personale assistenziale che lavora con gli Jarawa era positivo al Covid-19, e i bracconieri continuano a invadere il territorio della tribù, rischiando di introdurvi il virus. La scorsa settimana, 8 pescatori sono stati arrestati dopo essere entrati illegalmente nel territorio.

Nonostante le autorità delle Andamane stiano cercando di proteggere la tribù limitando gli spostamenti lungo la stradache attraversa il loro territorio, gli Jarawa continuano a essere a rischio a causa del personale del welfare, che non è stato adeguatamente messo in quarantena, e dei bracconieri che entrano nella loro foresta per rubare gli animali da cui la tribù dipende per sopravvivere.

“Il fatto che alcuni Grandi Andamanesi siano positivi al Covid-19 è estremamente preoccupante. Sono fin troppo consapevoli dell’impatto devastante delle epidemie, che hanno decimato il loro popolo. Le autorità delle Andamane devono agire con urgenza per impedire che il virus infetti altri Grandi Andamanesi e raggiunga altre tribù. Le acque intorno a North Sentinel devono essere pattugliate adeguatamente e nessun esterno dovrebbe entrare nei territori delle tribù delle Andamane senza il loro consenso” ha detto Sophie Grig, Ricercatrice Senior di Survival International.

