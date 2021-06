India, incendio in una fabbrica chimica: 18 le vittime (15 donne) e rischi per i residenti

Gli incidenti sul lavoro dovuti a insufficienti o assenti standard di sicurezza non riguardano solo l’Italia, ma anche grandi paesi come l’India. Almeno 18 persone sarebbero morte e altre due rimaste ferite lo scorso 7 giugno a seguito di un incendio scoppiato in un impianto chimico alla periferia della città indiana occidentale di Pune, nello Stato di Maharashtra.

Quando l’incendio è divampato (alle 15:45 ora locale) nell’impianto chimico di Urawade, nei pressi di Pirangut (a circa 16 km da Pune), circa 37 lavoratori erano intrappolati all’interno della struttura. Un vero inferno. Con l’intervento dei vigili del fuoco, precipitatisi sul posto per domare l’incendio, si sono attivati i soccorsi, che però non hanno evitato la conta delle vittime: 15 donne e 3 uomini. Sebbene non sia ancora nota la causa dell’incendio, sono in corso le dovute indagini per accertare l’origine dell’accaduto. Una commissione d’inchiesta si sta occupando del caso.