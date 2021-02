Grave incidente sulla A14: morti “staffettisti” che trasportavano cani e gatti verso le loro nuove famiglie

Questa mattina un grave incidente ha coinvolto un furgone di volontari “staffettisti” che trasportavano cani e gatti verso le loro nuove famiglie. Lo schianto è avvenuto verso le 5,30 sulla A14 tra Pesaro e Cattolica, al km 148. Nell’impatto due persone hanno purtroppo perso la vita e una è gravemente ferita.

Una delle staffettiste coinvolte era Elisabetta Barbieri, nota nel mondo animalista per l’impegno e la dedizione verso gli animali.

“Il suo era un impegno sincero, costante e disinteressato. Ha collaborato con noi in tantissime occasioni e con tantissime Sezioni. Sono centinaia gli animali che oggi hanno iniziato una nuova vita anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza ed è stata un esempio per molti. Ci mancherai Elisabetta. La nostra Associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine”, ha dichiarato in una nota Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa.