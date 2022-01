Honjok, il metodo coreano per vivere in armonia con se stessi

Chiunque può diventare un Honjok e apprendere questa filosofia di vita coreana per essere realmente felici con il proprio sé

In Corea del Sud, uno Stato dove la perfezione e la diligenza sono tratti imprescindibili per emergere ed affermarsi nella società, prende piede un movimento noto come Honjok che però riguarda il singolo e non più il gruppo. E a suggerircelo è proprio l’etimologia del termine, un neologismo che deriva da hon (solo) e jok (tribù) e celebra l’individualità, come centro e forza portante del proprio gruppo.

Si tratta infatti di un nuovo modo di porsi verso se stessi, un metodo per apprezzare realmente la nostra persona, indipendentemente da ciò che facciamo o dai traguardi che raggiungiamo. Una vera e propria filosofia per vivere sereni ed in armonia con il nostro essere, in perenne lotta con le aspettative del mondo che tendono a farci dimenticare chi siamo realmente.

Essere un honjok significa sperimentare a pieno l’esser da soli e non vederlo come un qualcosa di negativo, ma un punto di partenza per ampliare il proprio orizzonte, facendo tutto quello che si vuole, ma in solitaria.

Honjok è libertà, significa mangiare da soli in un ristorante, andare al cinema da soli, viaggiare da soli, ma anche condurre la propria vita senza doversi per forza sposare o avere dei figli perché questo è l’iter da seguire che impone la società coreana.

Tutte attività che andrebbero viste come normali, ma che la Corea del Sud considera come un vero e proprio tabù. Tabù che la cultura del Honjok vuole demolire, affermando all’imposizione del gruppo l’unicità del singolo. Il fenomeno nato in Corea ha fatto oggi tutto il giro del mondo, interessando tante generazioni e su questa filosofia è stato pubblicato anche un libro scritto da Silvia Lazzaris e Jade Jeongso An dal titolo “Honjok, il metodo coreano per vivere felici con se stessi”.

