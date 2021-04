Addio all’attrice inglese Helen McCrory, nota per i ruoli in Harry Potter e Peaky Blinders

È morta a soli 52 anni l’attrice britannica Helen McCrory, apprezzatissima per le sue interpretazioni nella saga Harry Potter e successivamente nella fortunata serie tv Peaky Blinders, che l’ha consacrata al successo mondiale. A dare l’annuncio della morte, causata da un tumore contro il quale lottava da tempo, il marito dell’artista inglese attraverso un post su Twitter.

“Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che è Helen McCrory è morta in pace a casa, circondata da un’ondata di affetto da parte di amici e familiari” – scrive l’attore Damian Lewis, con cui Helen McCroy era sposata dal 2007 e dal quale aveva avuto due figli. – “È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, l’abbiamo amata e sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ora vai in cielo, piccola, e grazie”.

Helen McCrory ci ha regalato personaggi indimenticabili. Era nota principalmente per il ruolo della mitica zia Polly Gray nella serie televisiva Peaky Blinders e per aver recitato in tre film della saga di Harry Potter, in cui interpreta Narcissa Malfoy, la madre di Draco. Nel 2006 aveva interpretato anche Cherie Blair, moglie dell’ex primo ministro britannico Tony Blair, nel film “The Queen – La regina”. Inoltre, aveva ripreso lo stesso ruolo anche nella pellicola “I due presidenti”, uscito nel 2010.

Buon viaggio, Helen e grazie per le emozioni che ci hai regalato.

