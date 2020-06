Ricreano perfettamente la colonna sonora di Harry Potter… con due lavatrici!

Kurt Schneider è giovane musicista e produttore musicale che vive negli Stati Uniti e recentemente ha deciso di cimentarsi in una performance musicale davvero originale e divertente: suonare la colonna sonora di Harry Potter usando…due lavatrici!

L’esilarante video in cui si “esibisce” insieme ad un suo amico è diventato virale su TikTok e Twitter. Nel filmato si vede Kurt accovacciato all’altezza della lavatrice che preme in maniera impeccabile i vari pulsanti per riprodurre la melodia del film. Il suo amico, invece, sta in piedi e utilizza l’oblò dell’altra lavatrice per tenere il ritmo come se si trattasse di un tamburo. Su TikTok, un utente preoccupato per il funzionamento dell’elettrodomestico ha commentato:

“Nel frattempo la lavatrice non sa se si tratta di una centrifuga veloce o di un lavaggio caldo”.

A rendere tutto ancora più spassoso è l’outfit a tema di Kurt Schneider. Il ragazzo, infatti, indossa, degli occhiali, un mantello nero e la sciarpa con i colori della Casa Grifondoro.

Al termine della performance il musicista scappa per nascondersi dentro un piccolo sgabuzzino.

Per raggiungere questo incredibile risultato musicale con le lavatrici, i due ragazzi hanno provato per diverse ore, molto probabilmente in preda alla noia del lockdown provocato dalla pandemia di coronavirus. E, visto il successo ottenuto sui social, non si è trattato di tempo perso.

Fonte: TikTok