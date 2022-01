Harry Potter: a Capodanno è andata in onda la reunion della serie che compie 20 anni

Non un’altra puntata della saga, né tantomeno un revival: Harry Potter, Return to Hogwarts è stata una reunion che ha portato in scena i momenti salienti della serie a 20 anni dal primo episodio, visti con gli occhi di chi li ha interpretati.

Arriva una lettera di invito per andare a Hogwarts, come da tradizione, e tutti salgono sul treno delle emozioni, al binario 9 e ¾, per ripercorrere le tappe di questa straordinaria saga che ha incollato sugli schermi (e sulle pagine dei libri) milioni di appassionati.

Tutti presenti, tranne J.K. Rowling, la scrittrice che ha creato tutto questo mondo. Appare solo con alcuni video di repertorio, ma non si è unita fisicamente alla celebrazione, forse a causa della bufera mediatica che l’ha travolta dopo le accuse di transfobia.

Per celebrare il 20esimo anniversario del primo film del franchise – annunciava Sky che ha trasmesso lo speciale di quasi due ore – una retrospettiva che propone la reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, i registi e altri membri del cast

Diviso in quattro capitoli (The Boy who Lived, Coming of age, The light & the dark within e Something worth fighting for), lo speciale ripercorre non solo i momenti salienti dei film ma anche il percorso individuale degli attori, dal primo all’ultimo giorno di riprese.

Un modo molto emozionante di salutare tutti coloro che ci hanno tenuto compagnia per 20 anni.

