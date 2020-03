Greta Thunberg nuda e violentata: gli adesivi raccapriccianti dell’azienda petrolifera

Di spalle e nuda mentre un uomo le tira le trecce pronto a violentarla. Sulla schiena campeggia la scritta Greta e il riferimento è per la diciassettenne attivista svedese di Fridays for Future, Greta Thunberg. Un’immagine shock quella di un’azienda petrolifera canadese che ha scelto questo messaggio aberrante per una campagna promozionale.

Un’immagine che ha dell’incredibile e per giunta contro una minorenne. La denuncia è partita da Michelle Narang che lavora nel campo del petrolio, ma non è rimasta indifferente davanti a questo scempio. La donna ha anche chiamato il direttore generale di X-Site, Doug Sparrow, chiedendogli se sapeva che l’adesivo poteva rappresentare l’incitamento allo stupro di una minore. Ma secondo Narag, come riporta HuffPost Canada, il direttore avrebbe risposto che “Greta non è una bambina, ha 17 anni” e si è detto estraneo alla vicenda.

Eppure nell’immagine compare la dicitura ‘X-Site Energy Services’ e secondo un dipendente dell’azienda: “L’adesivo è stato distribuito come materiale promozionale da attaccare sugli elmetti”.

L’immagine ha fatto il giro del mondo, ma la Royal Canadian Mounted Police ha stabilito che non può essere considerata pornografia infantile. “Non ci sono reati”.

La storia sembra assurda di per sé, ma purtroppo per aver leso l’immagine di una ragazzina, nessuno sarà punito. La stessa Greta, che continua ad essere impegnata nelle sue battaglie e continua ad andare avanti per l’ambiente, nonostante i continui attacchi, è intervenuta con un tweet scrivendo: “Stanno diventando sempre più disperati. Questo dimostra che stiamo vincendo”.

They are starting to get more and more desperate…

This shows that we’re winning. https://t.co/NLOZL331X9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 29, 2020

Fonte: HuffPost Canada

