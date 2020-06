Grave incidente in hanbike per Alex Zanardi: portato in ospedale in elicottero

Un grave incidente a bordo della sua hanbike ha coinvolto Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. E’ accaduto oggi in provincia di Siena.

Zanardi si trovava in Val d’Orcia. L’incidente ha avuto luogo lungo la strada statale 146 nel comune di Pienza. Secondo quanto riportato da Adnkronso, Zanardi sarebbe rimasto ferito a causa dello scontro con un mezzo pesante.

Il campione si trovava lì per una delle tappe della staffetta tricolore di “Obiettivo 3”, un progetto di avviamento allo sport per atleti disabili che coinvolge atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Vista la gravità dell’incidente, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per portare velocemente Zanardi in ospedale. Secondo quanto riportato da Ansa, il pilota è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato diversi traumi. Il pilota nel 2001 aveva perso gli arti inferiori a seguito di un altro grave incidente in Formula 1, in Germania.

Forza Alex, non mollare, ancora una volta!

