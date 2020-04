Giovane papà perde il lavoro a causa del coronavirus, ma vince quasi 3 milioni di euro alla lotteria

Non riusciva a credere ai propri occhi. Un giovane papà australiano, dopo aver perso il lavoro a causa del coronavirus, la scorsa domenica ha vinto quasi 3 milioni di euro alla lotteria nazionale.

Una famiglia di Adelaide infatti si è aggiudicata quasi 12mila euro al mese per 20 anni alla lotteria Set for Life di TheLott, domenica 12 aprile. Il fortunato vincitore, che non ha rivelato la sua identità, è un ragazzo di appena 20 anni, che si è trovato disoccupato a causa della crisi del Covid-19 che ha colpito la maggior parte dei paesi del mondo.

Con un bambino piccolo, la sua situazione era davvero preoccupante ma la fortuna ha bussato alla sua porta, cambiando per sempre la sua vita. Alla giovane famiglia verranno dati 20.000 dollari australiani al mese per i prossimi 20 anni.

Un funzionario di TheLott ha chiamato il ragazzo, che si stava ancora riprendendo dalla scoperta avvenuta a tarda notte:

“Ho controllato il mio account online ieri sera e ho visto che avevo vinto. Ho svegliato mia moglie per dirglielo e lei ha urlato “, ha raccontato. “È incredibile! Ho controllato tante volte per vedere se fosse reale. “Non abbiamo chiuso occhio. Siamo stati svegli tutta la notte a guardare la TV e a parlare di ciò che avremmo fatto. È una sensazione meravigliosa. Siamo una giovane famiglia e abbiamo un bambino, quindi questo ci aiuterà per il resto della nostra vita. Di recente ho perso il lavoro a causa di COVID-19, quindi ciò mi dà sollievo. Sono stato così stressato ultimamente, ma ora sono così felice”.

Una Pasqua davvero fortunata in un periodo che non sarà certamente ricordato per le buone notizie.

Fonti di riferimento: TheLott

