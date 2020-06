Giornata mondiale del rifugiato: sfollati mai così numerosi. Sono l’1% di tutta l’umanità

Il numero di sfollati è raddoppiato negli ultimi dieci anni toccando quota 80 milioni, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ben 9 milioni di persone in più sono state costrette a fuggire nel 2019, spinte ad allontanarsi dai conflitti in Siria, Yemen, Repubblica Democratica del Congo e Burkina Faso, Gli sfollati sono oggi pari all’1% di tutta l’umanità, secondo i numeri forniti oggi dalla relazione annuale dell’UNHCR in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.

L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, oggi fa appello ai paesi di tutto il mondo affinché facciano molto di più per trovare una casa amilioni di rifugiati e altri sfollati a causa di conflitti, persecuzioni o eventi che pesano sull’ordine pubblico. Il nuovo rapporto ha dimostrato che lo sfollamento forzato sta colpendo più dell’uno per cento dell’umanità, una persona su 97.

Secondo il rapporto annuale sulle tendenze globali dell’UNHCR , alla fine del 2019 gli sfollati erano 79,5 milioni, un numero senza precedenti. Negli anni ’90, in media 1,5 milioni di rifugiati potevano tornare a casa ogni anno. Negli ultimi dieci anni quel numero è sceso a circa 385.000, il che significa che la crescita degli spostamenti è oggi di gran lunga superiore alle soluzioni.

“Stiamo assistendo a una realtà mutata in quanto lo spostamento forzato al giorno d’oggi non è solo molto più diffuso, ma semplicemente non è più un fenomeno a breve termine e temporaneo”, ha affermato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi. “Non ci si può aspettare che le persone vivano in uno stato di sconvolgimento per anni e anni, senza la possibilità di tornare a casa, né la speranza di costruire un futuro dove si trovano. Abbiamo bisogno di un atteggiamento fondamentalmente nuovo e più accettante nei confronti di tutti coloro che fuggono, unito a una spinta molto più determinata a sbloccare i conflitti che si protraggono per anni e che sono alla base di tale immensa sofferenza. “

Il rapporto sulle tendenze globali dell’UNHCR mostra che dei 79,5 milioni di sfollati alla fine dello scorso anno, 45,7 milioni erano persone fuggite in altre aree del proprio paese. Il resto erano sfollati altrove. Circa 4,2 milioni erano in attesa dell’esito delle richieste di asilo, mentre 29,6 milioni erano fuggiti forzatamente dal loro paese.

L’aumento annuale, da una cifra di 70,8 milioni alla fine del 2018, è dovuto a due fattori. Il primo è legato ai nuovi sfollati in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, nel Sahel, nello Yemen e in Siria, quest’ultimo ormai al decimo anno di conflitto e che conta da solo 13,2 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni, un sesto del totale mondiale.

La seconda è una migliore presentazione della situazione dei venezuelani al di fuori del loro paese, molti dei quali non sono legalmente registrati come rifugiati o richiedenti asilo, ma per i quali sono richiesti accordi volti alla loro protezione.

E all’interno di tutti questi numeri c’è una moltitudine di crisi individuali e personali. Purtroppo sono tantissimi i bambini, circa 30-34 milioni, di cui decine di migliaia non accompagnati. Un numero impressionante, paragonabile a quello delle intere popolazioni di Australia, Danimarca e Mongolia messe insieme. Di contro, la percentuale di sfollati di età pari o superiore a 60 anni (4%) è di gran lunga inferiore.

“Non solo un numero record di persone è costretto a fuggire dalle proprie case, ma il mondo è alle prese con COVID-19, una malattia che sta ancora colpendo tutti noi. Ciò che è iniziato come una crisi sanitaria si è espanso e oggi molti dei più vulnerabili – i rifugiati e gli sfollati – affrontano una pandemia di povertà. Eppure, durante questo periodo difficile, abbiamo visto anche una connessione che trascende i confini. La gente comune si è mobilitata per aiutare. Le comunità ospitanti – specialmente quelle nei paesi a basso e medio reddito dove vive quasi il 90%dei rifugiati nel mondo – hanno continuato a mostrare un notevole benvenuto. E anche i rifugiati stessi stanno contribuendo in modo significativo, nonostante spesso vivano in condizioni estremamente vulnerabili. Ad esempio, si offrono volontari come operatori sanitari in prima linea in Colombia e nel Regno Unito; fanno e distribuiscono il sapone in Libano e Niger; cuciono mascherine e dispositivi di protezione in ​​Iran; aiutano a costruire centri di isolamento in Bangladesh e in altre parti del mondo, stanno contribuendo con il loro tempo ad aiutare i bisognosi nelle loro comunità ospitanti” spiega l’Onu.

I numeri del rapporto in sintesi

Almeno 100 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case negli ultimi dieci anni, all’interno o all’esterno dei loro paesi. Sono più persone in fuga che l’intera popolazione dell’Egitto, il 14° paese più popoloso del mondo.

Lo spostamento forzato è quasi raddoppiato dal 2010 (41 milioni poi contro 79,5 milioni attuali).

(41 milioni poi contro 79,5 milioni attuali). L’80% degli sfollati nel mondo si trova in paesi o territori colpiti da forte insicurezza alimentare e malnutrizione, molti dei quali a rischio climatico.

Più di tre quarti dei rifugiati nel mondo (77%) sono coinvolti in situazioni di sfollamento a lungo termine.

Più di 8 rifugiati su 10 (85%) si trovano in paesi in via di sviluppo, generalmente in un paese vicino a quello da cui sono fuggiti.

Cinque paesi rappresentano i due terzi degli sfollati oltre confine : Siria, Venezuela, Afghanistan, Sudan del Sud e Myanmar.

“In questa Giornata mondiale del rifugiato, chiediamo maggiore solidarietà e azione a livello globale per includere e sostenere rifugiati, sfollati interni e apolidi, nonché i loro ospiti” è l’appello dell’Onu.

Fonti di riferimento: Unhcr, Report Forced Displacement 2019

