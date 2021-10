Maria Ressa e Dmitry Muratov vincono il Nobel per la Pace per il loro giornalismo coraggioso e indipendente

È stato appena assegnato uno dei riconoscimenti più ambiti in assoluto: il Premio Nobel per la Pace. Quest’anno il prestigioso titolo è andato ai due giornalisti Maria Ressa, originaria delle Filippine, e Dmitry Muratov, nato in Russia, “per i loro sforzi nel proteggere la libertà di espressione, condizione necessaria per la democrazia e una pace duratura”.

Ai due report è stato riconosciuto l’impegno e il coraggio a sostegno di un “giornalismo libero, indipendente e basato sui fatti è una protezione contro l’abuso di potere, le falsità e la propaganda di guerra”.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.

Secondo il Comitato norvegese per il Nobel, quelle intraprese dai giornalisti battaglie coraggiose per la difesa della libertà e della democrazia nelle Filippine e in Russia, nonostante le numerose difficoltà.

Chi sono i vincitori del Nobel per la Pace

Maria Ressa, classe 1963, è una giornalista filippina ed è stata tra i fondatori del sito giornalistico Rappler. Negli anni si è distinta per le sue forti critiche nei confronti del Presidente filippino Rodrigo Duterte e del suo autoritarismo, ai limiti della dittatura.

Dmitry Andreyevich Muratov è un giornalista russo di 59 anni, direttore del giornale Novaya Gazeta. È divenuto molto noto nel Paese e non solo per avere in più occasioni criticato Vladimir Putin e aver condotto diverse inchieste sulla dilagante corruzione in Russia.

I favoriti per l’ambito premio

Fra i nomi dei favoriti per il Nobel per la Pace 2021 c’erano pure: l’attivista per il clima Greta Thunberg, la leader dell’opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya (che ha sfidato Alexander Lukashenko alle elezioni); l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il ruolo svolto nella lotta alla pandemia, l’intero personale sanitario italiano (sempre per l’impegno in prima linea contro il Covid); Reporter senza frontiere (Rsf), la premier neozelandese Jacinda Ardern, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il movimento Black Lives Matter.

