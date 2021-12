Al posto dei fuochi d’artificio, cene alle famiglie vulnerabili: in Cile si festeggia così Capodanno

Per dare il benvenuto al 2022, il comune cileno di Curanilahue ha deciso di reindirizzare i 10 milioni di pesos cileni destinati ai fuochi d’artificio, per organizzare 400 cene a famiglie in condizioni di fragilità.

Il comune di Curanilahue, situato nella regione Bio Bio nel sud del Cile, ha deciso di dare una svolta esemplare alle celebrazioni di fine anno privilegiando il benessere di tutta la cittadinanza, la protezione degli animali e la salvaguarda dell’ambiente, piuttosto che uno spettacolo effimero, inquinante e spesso pericoloso. (LEGGI anche: No ai botti di Capodanno: abbiamo davvero tanti buoni motivi per festeggiare senza spararli!)

Ha infatti cambiato il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, organizzato normalmente dal comune di Curanilahue per salutare la fine dell’anno e ricevere il nuovo, con delle cene da destinare a circa 400 famiglie vulnerabili che risiedono in questo comune del paese sudamericano.

Non solo un atto di solidarietà, la sindaca del comune Alejandra Burgos ha indicato che questo provvedimento mira anche a sostenere e rispettare anziani, persone autistiche, bambini e bambine, ma anche gli animali domestici, che sono senza dubbio quelli che maggiormente soffrono quando si effettuano questi tipi di eventi pirotecnici.

Il comune ha cambiato il bagliore fugace dei fuochi d’artificio per la luminosa felicità negli sguardi di ragazze, ragazzi, anziani e persone che in questa occasione riceveranno a sorpresa la benedizione di una degna festa in famiglia a Capodanno”, si legge in un comunicato stampa del comune cileno.

Una decisione saggia, giusta e piena di empatia e rispetto visto che il divertimento di alcuni esseri umani non può mai essere più importante delle esigenze delle persone che vivono in condizioni di fragilità e degli animali che soffrono con i botti e i fuochi d’artificio. Una lodevole alternativa per festeggiare e augurarci un felice 2022, e come vorrebbero i nostri amici animali “NO AI BOTTI, SÌ AI BISCOTTI”.

Fonte: Munichue

