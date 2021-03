8Marzo: le frasi e le citazioni non banali che le donne vogliono sentirsi dire oggi, invece di auguri e mimose

Nessuna le vuole, ma tutti le cercano: oggi è più facile trovare su Google le frasi per augurare alla donna non si sa che cosa che le notizie di attualità. Dai motori di ricerca escono in automatico e su Twitter #8marzo è di tendenza. Eppure alle più proprio non va a genio questa analisi superficiale su come ci si debba porre in questo giorno di marzo. Un panegirico di parole vuote che, signori miei, è meglio evitare. Come augurarci allora davvero un buon giorno?

Ben vedendo, bellezze care, la cosa avvilente è che rimane fermo un punto: a gentil concessione è più facile parlare oggi 8 marzo della condizione della donna che non negli altri giorni, sintomo che rimane latente qualcosa che non ancora gira nel verso giusto.

Condiamola con ironia, allora, questa giornata, farciamola con quello che vogliamo noi, alla faccia di chi dice che non siamo mai contente.

Quali sono le frasi che vogliamo sentirci dire oggi? Eccone qualcuna:

Ciò che Dio non può più fare, una donna, a volte, lo può fare.

Daniel Pennac

Ridere ci ha reso invincibili.

Non come coloro che vincono sempre,

ma come coloro che non si arrendono.

Frida Kahlo

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna.

Margaret Thatcher

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate.

Oscar Wilde

Se le donne sono frivole è perché sono intelligenti a oltranza.

Alda Merini

Liberatevi, elevati, non relegatevi in un ruolo marginale. Avete mente, cuore, cervello, pensiero. Rialzatevi e porgete le spalle, se è necessario.

Simone de Beauvoir

Una donna libera è il contrario di una donna leggera.

Simone de Beauvoir

Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne.

Audrey Hepburn

Gli uomini ignoreranno sempre la loro vera natura finché non lasceranno le donne libere di realizzare la propria personalità.

Indira Gandhi

Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini.

Joseph Conrad

Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto «G» è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo.

Isabelle Allende

