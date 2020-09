Firenze: scoppia incendio in pieno centro probabilmente appiccato per gioco

A Firenze, ieri pomeriggio, è scoppiato un rogo da cui si è innalzata un’impressionante colonna di fumo. Si è ipotizzato fin da subito che il rogo fosse doloso e uno dei piromani è già stato individuato, secondo quanto riporta La Nazione Firenze. Si tratta di un ragazzino denunciato dalla madre, che avendo scoperto l’accaduto, lo ha consegnato ai carabinieri.

Molto probabilmente il ragazzo, che non ha nemmeno 14 anni, ha appiccato il fuoco per gioco insieme ad altri compagni. Il rogo ha danneggiato una fila di motorini parcheggiati in piazza Davanzati, in pieno centro, e la facciata di un palazzo.

Apro Facebook e leggo che stanno bruciando alcuni scooter in Piazza Davanzati. Chiudo Facebook. pic.twitter.com/63Kxb1taSD — not-just-human 👽 (@clary18351) September 26, 2020

A quanto pare i ragazzi hanno appiccato il fuoco usando della benzina. L’accaduto è stato denunciato anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che lo ha definito “un fatto gravissimo”:

“L’incendio di questo pomeriggio vicino allo Yab è un fatto gravissimo. Le forze dell’ordine stanno già indagando e ovviamente come Comune garantiremo la massima collaborazione, a partire dall’utilizzo delle immagini delle telecamere. Appena ci saranno sviluppi vi informeremo.”

L’incendio di questo pomeriggio vicino allo Yab è un fatto gravissimo. Le forze dell’ordine stanno già indagando e… Pubblicato da Dario Nardella su Sabato 26 settembre 2020

