Il segreto della felicità danese nei 10 punti del Manifesto Hygge

Il segreto della felicità danese è racchiuso nei 10 punti del Manifesto Hygge per trovare la felicità nel quotidiano

Hygge, una filosofia tipicamente scandinava che se è insidiosa da pronunciare, risulta altrettanto difficile tradurre correttamente perché questo concetto ha a che fare con le emozioni e l’atmosfera, piuttosto che con gli oggetti in sé. Una definizione potrebbe essere “conforto dell’anima”, ma Hygge significa anche serenità, sentirsi a proprio agio e non per ultimo felicità.

E chi più di tutti poteva avere la ricetta segreta della felicità se non la Danimarca che si riconferma uno dei paesi più felici al mondo. Il come ciò sia possibile ce lo spiega Meik Wiking, CEO del The Happiness Research Institute, l’Istituto danese della felicità, che con il suo team scientifico ricerca ed indaga sui motivi e sugli effetti della felicità umana in termini di soddisfazione e qualità di vita.

Weik non è solamente un ricercatore, ma anche l’autore di numerosi bestsellers tra i quali vi è “Hygge la via danese alla felicità”

In questo volume l’autore elenca 10 piccoli e semplici passi per ritrovare la felicità nel quotidiano. Ecco quali sono e cosa fare per essere più felici da subito:

Atmosfera: abbassa le luci e prendi le candele Presente: vivi nel “qui e ora”, spegni il cellulare e goditi il presente Piacere: caffè, cioccolato, biscotti, dolci fatti in casa. Dacci dentro! Parità: noi è più importante di io. Dividi tutto con l’altra parte, dai compiti alle conversazioni, ascoltandovi sempre Gratitudine: sii riconoscente per la vita che hai e per quello che deve ancora venire Armonia: in famiglia non esiste alcuna competizione, i tuoi cari ti amano per quello che sei e non per i tuoi successi Comodità: mettiti comodo, fai una pausa. Il relax è tutto Tregua: niente drammi. Sulla politica si può discutere un altro giorno Condivisione: costruisci legami e ricordi. “Ti ricordi ancora quando..?” Protezione: noi siamo il tuo appoggio, questo è un luogo di pace e di sicurezza.

Hygge è una concetto sociale, uno stile di vita che va condiviso con amici stretti e parenti.

Avventure, biscotti preparati in casa, plaid e candele. Questi sono elementi essenziali della felicità danese e non a caso compaiono tra le cose che i danesi stessi associano all’Hygge.

Del resto, come Meik Wiking sottolinea, uno degli indicatori della felicità sono i legami umani.

Fonte: Meik Wiking – Hygge ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht, pp. 46-47.

