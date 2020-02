Buonanotte ai bambini dallo spazio: gli astronauti leggono le favole dalla Stazione Spaziale Internazionale

Altro che Alexa! Le favole per i bambini arrivano dallo spazio: gli astronauti leggeranno le storie dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e per i piccoli ascoltatori sarà come una magia. Con il progetto Story Time from Space della Global Space Education Foundation i bimbi degli Usa avranno una buonanotte speciale.

Ma non solo favole: gli astronauti sulla ISS condurranno e registreranno anche dimostrazioni educative progettate dal veterano astronauta canadese Bjarni Tryggvason, in modo da fornire concetti scientifici trovati nei libri scelti dal progetto, adattandole ai piccoli. Tra l’altro il programma è stato progettato in vista della scienza di prossima generazione, con un occhio al futuro.

Tutti questi materiali sono pubblicati sulla pagina ‘Curriculum’ del sito web, con facile accesso per educatori, famiglie, biblioteche, centri scientifici, scout e molti altri.

Story Time From Space è partito da un’idea dell’educatrice Patricia Tribe e dall’astronauta Alvin Drew, e ora è supportato dall’astronauta veterano Bjarni Tryggvason che sta progettando le dimostrazioni scientifiche, da Jack Moore che lavora al sito Web e al marketing, e con il contributo dell’educatrice Debbie Brown-Biggs e dello scrittore Jeffrey Bennett, che ha concesso il diritto di utilizzo dei suoi libri.

Il progetto collabora con numerose organizzazioni partner tra cui T2 Science & Math Education Consultants, Big Kid Science, NASA, QDAC Systems, Education Pathways, CASIS, Moore Arts, University of Toronto, York University, MILAD Technology e P&P Optica.

Perché i bambini non si sentano mai soli.

