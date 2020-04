Fase 2: i meme più divertenti (e amari) su quello che accadrà dal 4 maggio

Viviamo un periodo molto difficile ma, fortunatamente, senza sminuire la situazione, cerchiamo anche di riderci un po’ su. Gli utenti, in particolare sui social, si divertono condividendo meme e vignette relativi alla Fase 2.

Dopo i meme relativi al coronavirus, che ci avevano aiutato ad esorcizzare la paura con un sorriso, negli ultimi giorni e in particolare nelle ultime ore (in seguito alla pubblicazione del nuovo Decreto) iniziano a circolare quelli relativi alla tanto attesa fase 2 che però, al contrario delle aspettative di alcuni, non è affatto un “libera tutti”, come ha dichiarato lo stesso premier Conte nel suo discorso agli italiani.

Magari non siamo tanto soddisfatti di quello che ci aspetta dal 4 maggio in poi ma possiamo sempre riderci su, almeno per un momento. Vi presentiamo allora i meme più divertenti (alcuni in realtà anche un po’ amari) tratti da Facebook e Twitter.

Pronti per la Fase 2?

Ma chi sono i congiunti?

Congiunti o congiuntivi?

Cosa si può e cosa non si può

Uscire con la macchina

Lock and down

Apertura parrucchieri

Che ha detto Conte?

Chi posso andare a trovare?

Pillola blu o rossa?

Riapri l’Italia?

Come è la fase 2?

