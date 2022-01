Coniate le monete da due euro con i volti di Falcone e Borsellino per omaggiare il loro coraggio a 30 anni dalla morte

Entrate in circolazione dal 2 gennaio le monete con i volti di Falcone e Borsellino, verranno coniati 3 milioni di pezzi.

Il magistrato Giovanni Falcone che sussurra qualcosa all’orecchio al collega e amico Paolo Borsellino: questa foto iconica e potentissima, che abbiamo visto sicuramente centinaia di volte, sarà riprodotta sulle monete da due euro. Così la Zecca dello Stato vuole rendere omaggio alla memoria dei due coraggiosi magistrati palermitani, in occasione del 30° anniversario degli attentati mafiosi che hanno spezzato la loro vita e quella delle loro scorte.

Sopra la celebre immagine, in cui i due uomini sorridono, sarà apposta la scritta “FALCONE – BORSELLINO” e l’acronimo RI della Repubblica Italiana tra le date 1992 e 2022 (rispettivamente anno della scomparsa e quello dell’emissione delle monete).

Il conio segue il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 28 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2021. In totale saranno 3 milioni le monete che verranno prodotte, per un valore nominale di 6 milioni di euro. A realizzare il bozzetto dell’immagine che sarà impressa sulle monete da due euro il talentuoso artista-incisore della Zecca dello Stato Valerio De Seta.

Quello fatto ai due magistrati, che hanno pagato a caro prezzo il loro impegno contro la mafia, è un omaggio doveroso che pone l’accento sul valore della legalità e della memoria per costruire un’Italia più onesta e più giusta.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

