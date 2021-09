Fagioli buttati davanti alle porte di casa: la nuova moda su TikTok è un atto vandalico

Non si può certo dire che TikTok stia tirando fuori il meglio delle persone. Una nuova assurda moda, che assomiglia più che altro ad un atto vandalico, è diventata popolare sul social nel Regno Unito. Si tratta di versare scatolette di fagioli davanti alle porte di casa.

È dovuta intervenire addirittura la polizia nell’area del West Yorkshire, in seguito alla denuncia di molti cittadini che, di fronte all’uscio delle proprie case, hanno trovato riversate grandi quantità di fagioli in scatola. Un gesto assurdo e senza senso, un atto vandalico bello e buono che però è diventato popolare tra i giovani su TikTok.

Tante persone nell’ultimo periodo si sono trovate di fronte a zerbini, tappetini o gradini completamente pieni di fagioli. Ovviamente i responsabili di questi atti hanno filmato le loro bravate, condividendo poi i video su TikTok con l’hashtag #beanbandits.

In seguito all’aumentare del fenomeno, noto nel Regno Unito come “beaning“, gli agenti della polizia dello Yorkshire hanno chiesto ai negozianti della zona di non vendere più fagioli ai ragazzi diramando un comunicato in cui si legge:

Se lavorate in un esercizio commerciale prestate attenzione a eventuali giovani in cerca di fagioli in grande quantità; se avete bambini o ragazzi a casa, fate attenzione se li scoprite a trafugare questi prodotti.

Quale sarà la prossima follia partorita su TikTok?

