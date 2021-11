Fa il segnale per chiedere aiuto diventato virale di TikTok, salvata adolescente rapita negli USA

Nella contea di Laurel, nel Kentucky, sono state ore di apprensione per la scomparsa di una 16enne, che mancava da casa dallo scorso martedì. Due giorni dopo, però, finalmente è arrivata la bella notizia per la famiglia: la ragazza è stata ritrovata sana e salva dagli agenti della polizia. A fare la differenza nella vicenda è stato un semplice gesto per chiedere aiuto, che la giovane aveva imparato grazie ad alcuni filmati diventati virali su TikTok.

A capire che la ragazza era in pericolo un automobilista che mentre percorreva l’autostrada ha notato la 16enne nel retro di un’altra macchina mentre faceva la mossa con il palmo della mano che si chiuse sul pollice piegato, che viene praticamente “intrappolato” dalle altre dita. Riconoscendo il significato del gesto, inventato a Canadian Women’s Foundation per segnalare casi di violenza domestica, l’uomo ha subito chiamato le autorità, che sono poi intervenute per salvare l’adolescente.

“Non sappiamo per quanto tempo la ragazza ha fatto il gesto ad altri automobilisti sperando che si accorgessero che era in pericolo, ma alla fine qualcuno l’ha riconosciuto” ha dichiarato il vice dello sceriffo della contea di Laurel Gilbert Acciardo.

La polizia del Kentucky ha poi arrestato, con l’accusa di sequestro di persona e violenze sessuali.

L’importanza di imparare e riconoscere il Signal for Help

Il cosiddetto Signal for Help, che ha salvato letteralmente la vita alla ragazzina americana rapita, è diventato virale sui social nel 2020. Come anticipato, a idearlo è stata la Canadian Women’s Foundation per aiutare le donne a segnalare in maniera discreta abusi domestici durante il lockdown.

Questo segnale si è rivelato uno strumento utile per tantissime persone, anche dopo il lockdown e può davvero fare la differenza nella vita di qualcuno. Per questo è importante imparare a farlo, ma anche a riconsocerlo.

In questo video vi mostriamo in cosa consiste il gesto:

Fonte: Laurel County

