No, la nave che blocca il canale di Suez non si chiama Evergreen, ma Ever Given

Circolano le foto della nave cargo che sta bloccando da giorni il canale di Suez: le immagini riportano l’imbarcazione con il nome Evergreen. Ma no, quello non è il nome della nave, ma della società proprietaria. L’imbarcazione attualmente incagliata si chiama Ever Given.

L’imbarcazione è di proprietà della Evergreen Marine Corp, una compagnia di trasporti e spedizioni di container taiwanese che possiede 39 navi. Della sua vasta flotta, 20 sono denominate nel formato “Ever” + [una parola che inizia con la G]. Altre navi di proprietà di Evergreen Marine includono ‘Ever Goods’, ‘Ever Gaining’ e ‘Ever Giant’.

Il nome di questa diventata tristemente protagonista è scritto sul davanti, solo che dall’immagine laterale non si riesce a leggere.

Si vede però da una prospettiva diversa (in copertina).

Quindi Ever Given di Evergreen.

Fonti riferimento: Insider

