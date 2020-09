In Amazzonia si sta consumando un etnocidio silenzioso ai danni delle tribù indigene

Nello stato brasiliano della Rondônia si sta consumando un etnocidio silenzioso ai danni delle tribù incontattate per colpa di incendi, crimini ambientali e coronavirus. A denunciarlo è Ivaneide Bandeira, coordinatrice generale dell’Associazione per la difesa etno-ambientale Kanindé, che lavora per proteggere le popolazioni indigene dello stato.

In soli 20 giorni, l’attivista ha perso cinque persone care per via della pandemia di coronavirus e gli incendi che continuano a distruggere l’Amazzonia. Ivaneide Bandeira che ha fondato l’organizzazione nel 1992, in un’intervista a DW Brasil, racconta del dramma che si sta consumando tra i popoli incontattati.

“Con lo smantellamento del Rio Madeira e dell’intera struttura Funai, non sappiamo nemmeno se sono vivi”, avverte. “Penso di essere invecchiata 20 anni in questo 2020. Sono in tensione.In 20 giorni abbiamo avuto cinque morti. Sono completamente distrutta. L’impulso è quello di piangere. Mi sento inutile nel vedere la foresta bruciare e le tribù morire”.

Abbiamo parlato tante volte di ciò che sta succedendo alle popolazioni indigene, sempre più sotto attacco. La pandemia, gli incendi, la perdita di habitat stanno contribuendo al loro sterminio.

“La nostra situazione è terribile. Siamo estremamente fragili, vulnerabili e psicologicamente scossi. È molto difficile dormire la notte. Stiamo vivendo una tragedia umana. Pensiamo anche agli animali che stanno morendo e alla vegetazione distrutta”, dice ancora l’attivista.

Tra i più a rischio c’è la tribù della Rondônia. Otto popolazioni isolate, di cui tre sono all’interno del territorio indigeno di Uru-eu-wau-wau e le altre cinque sono distribuite in aree di protezione ambientale e intorno alle terre indigene dello stato.

“Se i gruppi che si trovano all’interno di queste riserve non sono protetti, immagina quelli che sono al di fuori delle terre indigene. Dal nulla, il Funai ha posto fine al fronte di protezione del Rio Madeira, lasciando l’intera area completamente scoperta. Sul fronte Uru-eu-wau-wau, non ci sono risorse umane sufficienti”, aggiunge ancora.

Come sappiamo, a gennaio scorso il presidente brasiliano Bolsonaro, aveva firmato l’ordine esecutivo per trasferire la regolamentazione delle riserve indigene al ministero dell’agricoltura con lo smantellamento del Funai che aveva il compito di proteggere e promuovere i diritti delle popolazioni indigene nel paese e il loro sviluppo sostenibile.

“Lo smantellamento non è solo dei Funai, ma dell’intera politica indigena. I dipendenti pubblici non hanno il sostegno necessario per adempiere alla loro missione e non c’è forza politica. E negli Stati Uniti abbiamo politici che incoraggiano l’invasione delle aree protette”, dice l’attivista.

Fonte: DW Brazil

Leggi anche: