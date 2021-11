Estate di San Martino: la leggenda popolare che diventa realtà

Il giorno 11 novembre si ricorda San Martino. Si parla di estate di San Martino quando durante i primi giorni di novembre arrivano in modo inaspettato delle splendide giornate di sole, mentre invece ci si aspetterebbe un brusco abbassamento delle temperature in vista dell’inverno che si avvicina.

Molte regioni d’Italia quest’anno si trovano nel pieno di una vera e propria lunga estate di San Martino dato che le previsioni del tempo dall’inizio di novembre alla metà del mese sono caratterizzate da sole e temperature al di sopra della media, tanto che in alcuni casi le temperature hanno superato i 20 gradi sia in montagna che in pianura.

Leggi: Come costruire una lanterna per la Festa di San Martino

La tradizione indica l’estate di San Martino come quel periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, ritorna il bel tempo. Di solito ciò avviene proprio attorno all’11 novembre. Nei Paesi anglosassoni l’estate di San Martino viene chiamata Indian Summer.

In passato questo periodo dell’anno era importante per gli agricoltori dato che durante l’estate di San Martino venivano rinnovati i contratti agricoli annuali. La tradizione vuole anche che in questi giorni si aprano le prime botti del vino nuovo, da assaggiare con le castagne.

La figura di San Martino è legata a Martino di Tours, soldato umile e caritatevole vissuto in Francia tra il 316 e il 397 dC, poi diventato vescovo. Secondo la tradizione (esistono diverse leggende), San Martino rinunciò al suo mantello per donarlo a dei mendicanti infreddoliti, dividendolo in due parti con la spada. Dopo il suo gesto benevolo, il cielo oscurato dalle nuvole si schiarì e comparve il sole.

L’estate di San Martino è nata come leggenda popolare, ma sta davvero trovando riscontro nella realtà con giornate quasi primaverili a metà novembre. Colpa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale?

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: