Esplosione Ospedale del Mare: si apre una gigantesca voragine. Evacuato il Covid residence

Uno spaventoso boato e poi l’evacuazione del Covid center: il parcheggio interno dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, periferia est di Napoli, è praticamente sprofondato, creando un’enorme voragine di 20 metri e di circa 2mila metri quadri che ha inghiottito tre automobili. Sul posto le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, non risultano feriti.

A causare l’esplosione alle primissime ore di questa mattina sarebbe stato un guasto alle condutture dell’ossigeno che si trovano nel sottosuolo. Si escludono pertanto piste dolose.

I Vigili del Fuoco stanno verificando cosa ha causato la voragine nel parcheggio dell'ospedale del Mare che ha inghiottito 3 auto dei dipendenti. pic.twitter.com/GNY3jM7vNG — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 8, 2021

Il Covid Residence, che al momento ospita 6 pazienti, è stato evacuato in via cautelativa. La parte in cui si è verificato il cedimento è infatti adiacente all’ospedale modulare che è stato creato nei mesi scorsi per far fronte all’emergenza sanitaria.

Il cratere che si è aperto nel parcheggio dell'ospedale del Mare stamattina all'alba è spaventoso e ha inghiottito 3 auto dei dipendenti. Sul posto e in azione i Vigili del Fuoco. pic.twitter.com/Ngp8MB4PbG — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 8, 2021

L’Asl Napoli 1 Centro fa sapere che al momento l’alimentazione elettrica è interrotta in tutto l’Ospedale del Mare dalla cabina principale, ma che il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni ed è quindi garantita la piena operatività della struttura.

Sono in corso le verifiche per appurare l’entità dei danni e capire se c’è la possibilità di ulteriori crolli. La voragine è profonda circa 20 metri e larga una cinquantina di metri, per circa 2mila metri quadrati.

3 auto dei dipendenti sono state inghiottite stamattina all'alba dalla voragine che si è aperta nel parcheggio dell'ospedale del Mare. Si è sentito prima un grande boato e poi il crollo. Sul posto i Vigili del Fuoco. Non risulterebbero vittime. pic.twitter.com/kmBHF8dozq — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 8, 2021

