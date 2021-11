Tragico incidente nel Casertano: esplode palazzina per fuga di gas, si scava tra le macerie alla ricerca di due persone

Drammatico incidente nel Casertano. A Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello, si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Qui intorno alle 7 di stamattina è crollata improvvisamente una palazzina di via Napoli, molto probabilmente a causa di una fuga di gas che avrebbe innescato un’esplosione. Prima del crollo i residenti hanno avvertito un forte boato e dei tremori.

Terrificanti le immagini che arrivano dal posto in cui è avvenuto il tragico crollo.

#Caserta 7:00, esplosione con successivo crollo parziale di un fabbricato a San Felice a Cancello. In corso l’intervento dei #vigilidelfuoco per la ricerca di possibili dispersi sotto le macerie [#19novembre 10:00] pic.twitter.com/x4gafYv92j — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 19, 2021

Esplosione di una palazzina nel casertano. Si cercano persone tra le macerie. Borrelli:” Massima priorità alla ricerca degli inquilini che possono essere rimasti intrappolati. Piena solidarietà alla comunità di San Felice a Cancello.” pic.twitter.com/JKDuEFGu5R — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) November 19, 2021

Sul posto sono subito giunti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto una donna viva. Ma cresce la paura per una coppia di anziani che non sono riusciti a mettersi in salvo e rimasti sotto le macerie. La donna è stata da poco individuata e proprio in questi minuti sono in corso le operazioni per estrarla, mentre si continua a cercare l’uomo con l’aiuto dei cani molecolari.

Fortunatamente le altre 5 famiglie che vivevano nell’edificio hanno fatto in tempo a scappare.

Fonte: Vigili del Fuoco

