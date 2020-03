Grazie a tutti eroi dimenticati di questa emergenza: addetti ai supermercati, farmacisti, camionisti, informatici, corrieri…

In questi giorni di emergenza sanitaria tutti si sono accorti dello straordinario lavoro che stanno facendo medici e infermieri, in prima linea negli ospedali di tutta Italia e in queste ultime settimane diventati, giustamente, dei veri eroi nazionali. Ci sono però altre categorie che lavorano per tutti noi incessantemente, rischiando il contagio, e che vengono spesso dimenticate.

Parliamo di tutte le persone che, a vario titolo, lavorano nei supermercati e nei negozi dunque magazzinieri, addetti alle vendite, cassieri, ecc., impegnati a garantire a tutti noi la possibilità di fare la spesa quando necessario, trovando sempre tutti i prodotti riforniti e al loro posto.

Un lavoro enorme, fatto con mascherine e guanti, rispettando le norme di sicurezza ma comunque rimanendo più esposti alla possibilità di contrarre il virus, visto il contatto con i clienti e l’evidente impossibilità di svolgere il proprio lavoro da casa.

Ricordiamo inoltre che, soprattutto nei primi giorni di emergenza, tanti cittadini hanno letteralmente preso d’assalto i supermercati, preoccupandosi di fare scorte e dimenticando che ci troviamo alle prese con un’emergenza di tipo sanitario e non con una carestia!

Grazie dunque a tutte le persone che lavorano nei supermercati, alimentari e gli altri negozi di prima necessità, aperti per garantirci tutto il necessario!

Altra categoria dimenticata è quella dei camionisti e dei corrieri che, nonostante l’emergenza, continuano a percorrere in lungo e in largo l’Italia per approvvigionare supermercati e negozi di tutti i prodotti utili ai cittadini. Lontani da casa e dalle proprie famiglie, anche loro rischiano maggiormente e spesso lavorano su turni massacrati.

Ringraziamo quindi anche tutti i camionisti, senza di voi non potremmo stare tranquilli nelle nostre case perché probabilmente ci mancherebbe qualcosa di essenziale.

Continuano a lavorare, consegnandoci la spesa a casa e qualsiasi altro acquisto fatto online, anche i corrieri che ci sentiamo di ringraziare perché con il loro lavoro ci consentono di rimanere il più possibile nelle nostre abitazioni mentre sono loro a girare per città e paesi garantendo le consegne il più possibile puntuali. Grazie ai corrieri!

In ultimo vogliamo ricordare anche tutti gli informatici, i programmatori e i tecnici vari che stanno permettendo a noi che lavoriamo online, e a tutti gli smart workers d’Italia, di poter essere operativi anche da casa. In questi giorni hanno infatti spesso dovuto lavorare a nuovi sistemi o ampliare quelli esistenti così da consentire, anche a chi non aveva mai lavorato al di fuori di aziende e uffici, di poter continuare con i propri affari.

Grazie anche al vostro prezioso lavoro!

Fortunatamente il web non si è dimenticato di questi eroi e diversi ringraziamenti arrivano da Facebook dove molte persone hanno condiviso post dedicati proprio allo sforzo che stanno facendo tutti i lavoratori nei supermercati, i camionisti, ecc.

Ciao a tutti, credo che dire GRAZIE DI CUORE ❤️❤️❤️ ai medici ed a tutto il personale sanitario sia il minimo che… Pubblicato da Lorenza Masin su Lunedì 16 marzo 2020

ALTRI EROI DI QUESTA GUERRA!Parliamo giustamente di medici, infermieri, farmacisti, ma sono eroi anche quelli che lavorano nei supermercati e nei negozi di alimentari e beni di prima necessità.#pdlazio Pubblicato da Partito Democratico del Lazio su Sabato 14 marzo 2020

Onore ai Camionisti 💚🤍❤#IoRestoACasa #AndràTuttoBene 💚🤍❤ Pubblicato da PugliAttivA su Giovedì 12 marzo 2020

Ci sarebbe probabilmente da ringraziare anche altre categorie, come ad esempio gli autisti dei mezzi pubblici che continuano a circolare portando le poche persone che si devono spostare per necessità, a lavoro, in ospedale, ecc.

Per ultimi, ma non certo per importanza, ci sono poi i farmacisti, alcuni dei quali garantiscono aperture h 24 per offrire medicinali e assistenza alle persone che, emergenza o meno, continuano ad aver bisogno di farmaci e parafarmaci.

Un grazie sentito anche a tutti coloro che non abbiamo menzionato ma che, in questi giorni, continuano a lavorare per mandare avanti il nostro paese, nonostante tutto.

Fonte: Facebook

