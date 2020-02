Eroe di 88 anni muore investito per salvare due bambini

Un uomo di 88 anni è morto attraversando la strada. Sin qui, ahinoi, è storia tristemente comune. Ma ciò che ha fatto di quell’uomo un eroe è che Bob Nill, era questo il suo nome, ha perso la vita per salvare quella di due ragazzini in pericolo.

Lui era Mr. Bob, come lo chiamavano dalle sue parti, e a Kansas City aveva un hobby davvero speciale: andava fuori scuola per aiutare i bambini proprio ad attraversare la strada (un esempio nella foto sotto). Era quello che gli americani chiamano “crossing guard”, una “guardia d’attraversamento”, e prendeva molto sul serio il suo ruolo, adorava i bambini e i più piccoli provavano a loro volta una gran devozione per quel vecchietto che dava loro amore e sicurezza.

Ma martedì scorso proprio il suo hobby gli è stato fatale: è stato mortalmente investito da un’auto che attraversava l’area davanti alla Christ the King Parish Catholic School ad alta velocità, ma non prima di salvare due bambini da quella folle corsa.

L’anziano ha infatti visto la macchina giungere all’improvviso e rapidamente e l’unica cosa che gli è venuta in mente è stato far balzare fuori dalla carreggiata un bimbo di 8 anni e uno di 11, salvandoli. Un forte impatto, però, non gli ha dato scampo.

La direttrice della scuola ha dichiarato alla CNN che Bob “amava i bambini ed era molto gentile con tutti quelli con cui aveva a che fare”.

Quando è arrivato in ospedale, il vecchio Bob era già privo di vita. Coloro che lo hanno conosciuto, si legge tra i tabloid statunitensi, lo ricorderanno come un protettore dei bambini che si preoccupava solo che arrivassero sani e salvi in ​​classe.

Fonte: CNN

