Epifania: in Puglia arriva la calza della befana sospesa per i bambini dell’Ospedale di Bari

L’iniziativa lanciata dalla Coldiretti porta ai bambini ricoverati una calza della befana speciale e tutta a Km0

L’epifania è una festa amata da grandi e piccini che non vedono l’ora di trovare la propria calza piena di dolcetti e caramelle e perché no, anche di carbone. E se la befana non può arrivare al pronto soccorso, ai bambini ricoverati all’Ospedale pediatrico di Bari ci pensa la Coldiretti.

La Coldiretti Donne Impresa della Puglia e Campagna Amica hanno lanciato una iniziativa solidale e tutta green: la calza sospesa con delizie locali per i bambini in Ospedale che non potrebbero altrimenti riceverla dalla loro befana. Questa mattina alle ore 10.30 è iniziata la raccolta delle “calze della Befana di campagna” poiché riempite con prodotti tipicamente pugliesi e tutti a Km0.

Tanti consumatori, cuochi provetti e dilettanti hanno contribuito all’iniziativa, donando leccornie della tradizione fatti in casa e regalando ai bimbi dell’Ospedale di Bari un dolcissimo momento.

Anche in altre città sono state organizzate iniziative simili per una epifania solidale. A Napoli ad esempio, dove caffè e pizza sospesi sono un’usanza storica, la calza della befana sospesa non è mancata. Già nel 2021 sempre la Coldiretti aveva donato ai bambini bisognosi una deliziosa calza. In molte zone del capoluogo campano sono partite raccolte di giocattoli per i bambini meno fortunati.

Fonte: Coldiretti

