Dopo il lockdown tutti all’IKEA: da Nord a Sud in migliaia in fila davanti ai negozi delle città

I negozi Ikea di tutta Italia sono stati presi d’assalto. Da Roma a Torino, da Napoli a Bari, in tanti si sono messi pazientemente in coda fuori dagli store del colosso svedese attendendo il proprio turno.

Lunghe file all’Ikea di Anagnina a Roma. Stesso scenario presso il negozio di Afragola, in provincia di Napoli. Situazione simile a Bari. Nell’Italia che riparte davvero dopo oltre due mesi di lockdown, molti cittadini hanno avuto la stessa idea, inaugurando gli acquisti “dal vivo” recandosi nei negozi Ikea.

Le file in molti casi hanno raggiunto addirittura le aree parcheggio. Scene che ricordano quelle del 4 maggio quando tantissimi si sono assiepati in auto ai McDrive di tutta Italia per acquistare hamburger e patatine.

Allo stesso modo, a due settimane di distanza, oggi 18 maggio quando i negozi di tutta Italia hanno riaperto i battenti dopo una lunga e triste chiusura, centinaia di persone fin dalle prime ore di questa mattina hanno scelto di trascorrere le prime ore di vera libertà in fila, per fare acquisti presso uno store Ikea.

“All’ingresso del negozio ti verrà rilevata la temperatura corporea. Se hai i sintomi di raffreddore o influenza, ti chiediamo di rimanere a casa. Durante la tua visita in negozio, sarai costantemente informato sulle misure di sicurezza adottate” spiega Ikea sul proprio sito.

Lunghissime le code, sia a piedi che in auto sia per la grande affluenza di persone sia per gli ingressi scaglionati volti ad evitare l’affollamento all’interno. Al momento esiste anche un’app per prenotare l’ngresso ed evitare le code ma è in funzione solo presso alcuni store.

All’interno del negozio, il ristorante è rimasto temporaneamente chiuso così come l’area SMALAND. Sono aperti bar e bistro ma solo per i prodotti da asporto.

Ma ciò non ha scoraggiato i romani. Tante le foto e i video pubblicati sui social. Questa è la situazione dell’Ikea di via Anagnina, a Roma.

Da Ikea adesso 😳😳😳Io ci torno stasera tardi 😱😱😱😱 Pubblicato da Quintavalle Micaela su Lunedì 18 maggio 2020

Il punto vendita della capitale è stato solo uno dei tanti affollati oggi. Ecco le immagini scattate fuori dal negozio Ikea di Collegno, in provincia di Torino.

Ikea di Collegno (To) questa mattina.Welcome to the new world.(Non ho scattato io le foto). Pubblicato da Cristian Mob su Lunedì 18 maggio 2020

Qui siamo all’Ikea di Carugate, in provincia di Milano:

Fase 2 all’Ikea, in coda di buon mattino Ikea di Carugate, Fase 2: in coda di buon mattino 🙈 Pubblicato da Mi-Tomorrow su Lunedì 18 maggio 2020

Questa è invece la situazione ad Afragola, in provincia di Napoli:

🔴 PRIMO GIORNO DI RIAPERTURE 🔴🚶‍♂️🚶‍♀️ FILA INTERMINABILE ALL'IKEA DI AFRAGOLA Pubblicato da NapoliMetropoli.it su Lunedì 18 maggio 2020

Questa la lunga fila di persone in attesa a Bari:

Accade ora a Bari. All'Ikea. E quella che vedete non è una fila, ma un vero e proprio assembramento. Chi sperava nella… Pubblicato da Francesco Iacovone su Lunedì 18 maggio 2020

Questa la situazione questa mattina a Bologna:

Immagini che fanno certamente riflettere. Oggi l’Italia è ripartita anche se ancora l’emergenza coronavirus non è rientrata. Baristi, ristoratori, parrucchieri, estetiste e commercianti, seppur con le dovute misure di sicurezza, sono tornati al lavoro. La speranza è che la ripartenza possa favorire soprattutto gli acquisti presso i piccoli negozi di quartiere o di paese, gestiti da amici, parenti e conoscenti, messi in ginocchio dal lockdown.

Costretti a sostenere molte spese senza nessun introito, in questi mesi i piccoli negozianti hanno aspettato il giorno in cui avrebbero potuto accogliere i clienti ma oggi hanno dovuto fare i conti anche con queste immagini amare.

Fonti di riferimento: Ikea

LEGGI anche:

Ripartiamo acquistando dai piccoli negozi, la vera linfa del nostro Paese