Dolores Cacuango, la leader indigena ribelle dell’Ecuador, che ha combattuto per l’istruzione e la difesa della Terra

Rivendicò durante tutto il XX secolo l’identità e i diritti della popolazione indigena, chiese a gran voce l’insegnamento del quechua e fondò le prime scuole bilingue in Ecuador. Ecco chi era Dolores Cacuango, donna pioniera nella lotta per i diritti umani nel paese sudamericano.

A lei in questi giorni Google ha dedicato uno dei suoi Doodle per celebrare, il 26 ottobre, i 139 anni dalla sua nascita. Conosciuta come “mamá Doloreyuki” o “mamá Dulu”, Dolores Cacuango ha fondato, con l’aiuto del Partito Comunista dell’Ecuador, la Federazione degli Indiani dell’Ecuador (FEI) nel 1944 e due anni dopo la prima scuola bilingue quechua-spagnolo. Si è sempre dedicata agli altri e per questo e per la dedizione verso le classi più svantaggiate è considerata un punto di riferimento della sinistra ecuadoriana e del femminismo del primo Novecento.

Il suo destino era quello di essere povera, analfabeta e vivere sfruttata e soggetta a ogni tipo di abusi e ingiustizie. Tuttavia, Dolores si è fatta in quattro per imparare a leggere e scrivere da sola, prendendo coscienza molto presto della situazione delle popolazioni indigene e dei lavoratori agricoli e riuscendo a sensibilizzare al razzismo e alla lotta per l’educazione, l’identità della popolazione indigena e i diritti dei più svantaggiati.

Nata nel 1881 in una vasta tenuta vicino alla città di Cayambe, in Ecuador, da genitori che lavoravano nelle fattorie senza stipendio (in cambio di un piccolo pezzo di terra noto come huasipungo), crebbe senza nemmeno la possibilità di frequentare la scuola.

All’età di 15 anni scappò a Quito prima di essere costretta a sposarsi e lì trovò lavoro come collaboratrice domestica nella casa di un militare. In biblioteca e da autodidatta, imparò a scrivere e leggere in spagnolo, aumentando il suo spirito critico e la sua consapevolezza della situazione dei popoli indigeni e contadini. Quell’esperienza la fece tornare nella sua città natale con il chiaro scopo di lottare per i diritti della classe operaia.

La sua prima esperienza politica fu quando un uomo indigeno della sua comunità Cayambe, Juan Albamocho, scoprì che in realtà esistevano leggi che proteggevano la popolazione indigena. Da quel momento in poi, la popolazione indigena ha voluto conoscerli per difendersi dagli abusi e dalle discriminazioni.

Nel 1926 la popolazione di Cayambe si oppose alla vendita delle terre della loro comunità a un proprietario terriero, che diede origine a futuri movimenti indigeni. Dolores iniziò a svolgere un ruolo chiave nella protesta e divenne nota per i suoi discorsi aggressivi e diretti, pronunciati sia in quechua che in spagnolo, chiedendo sempre la possibilità di ricevere un’istruzione nella lingua madre e sostenendo rispetto per le donne e il loro lavoro.

Dolores Cacuango sposò l’attivista Luis Catucuamba e con lui si stabilì in un’umile capanna in una città vicino a Cayambe. Si dedicarono all’agricoltura ed ebbero nove figli, di cui ben otto morirono giovanissimi a causa di malattie intestinali dovute alla mancanza di igiene e servizi igienici. Solo il più anziano è sopravvissuto, Luis, che è diventato un educatore indigeno nella sua città natale.

Una delle maggiori preoccupazioni di Dolores è sempre stata l’istruzione, perché ha visto come gli indigeni fossero sempre stati ingannati dalla loro ignoranza e analfabetismo. E non solo, nelle sue dure lotte ha formato sindacati, organizzato i lavoratori e ha partecipato a diverse rivolte per chiedere la fine della violenza contro le donne e migliori condizioni di lavoro.

Insieme ad altre due figure di spicco del movimento indigeno, Tránsito Amaguaña e Jesús Gualavisi, e l’aiuto del Partito Comunista, Dolores fondò nel 1944 la Federazione indigena ecuadoriana, la prima del suo genere nel paese. In quegli anni iniziarono a chiamarla “La Loca Dolores”, per la sua capacità di leadership e il suo carisma.

L’interesse e la dedizione di Dolores Cacuango nell’aiutare la sua comunità l’ha portata a fondare anche, insieme alla sua inseparabile amica María Luisa Gómez de la Torre, la prima scuola indigena autonoma nel 1945, in cui suo figlio Luis dava lezioni sia in castigliano che in quechua. in spagnolo. Tuttavia, il progetto non è mai stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per aver visto in esso un terreno fertile per comunisti e disordini sociali.

Successivamente il progetto si estese a Chimba, Pesillo e Moyurco, dove il movimento indigeno aveva una forte presenza. Ma con la dittatura del generale Ramón Castro Jijón, nel 1963 il governo chiuse le scuole, proibì di insegnare il quechua e distrusse la casa di Dolores, costringendola a nascondersi, che fu costretta a continuare le sue attività di notte e sostenendo i movimenti sotto copertura.

Dopo un anno di attività clandestina e grazie a forti pressioni popolari, il regime di Castro Jijón approvò una riforma agraria. Nonostante fosse lontana dalla perfezione, Dolores Cacuango decise di sostenerla e si mise alla guida di una marcia con più di 10mila indigeni da Cayambe a Quito per mostrare la forza del movimento indigeno. Alla fine della marcia, tenne un discorso storico al Teatro dell’Università di Quechua, di cui ancora sono alla memoria alcuni magnifici estratti:

“Siamo come l’erba della montagna che ricresce dopo essere stata tagliata, e come l’erba della montagna copriremo il mondo”.

Gli ultimi anni della vita di Dolores Cacuango furono parecchio dolorosi. Perse l’uso delle gambe e morì il 23 aprile del 1971, all’età di 89 anni.

Nel 1989, il Ministero dell’Educazione dell’Ecuador ha creato la Direzione dell’educazione interculturale bilingue indigene e nel 1998 l’Assemblea Nazionale Costituente ha riconosciuto il diritto delle nazionalità indigene dell’Ecuador ad avere il sistema educativo bilingue interculturale.

Attualmente, la prima School for Women Leaders in Ecuador porta il nome di Dolores Cacuango.

