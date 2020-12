Dolce monolite spunta a San Francisco: è fatto di pan di zenzero e caramelle

A San Francisco lo chiamano “il miracolo di Natale”, perché apparso effettivamente all’improvviso, nella notte di Natale. È un monolite, come quelli che ultimamente vengono trovati misteriosamente o meno in diverse città, ma fatto di pan di zenzero e caramelle. Un dolce monolite dunque, che allieta questo Natale un po’ sotto tono.

L’oggetto misterioso, di autore ancora anonimo, è stato avvistato sulle alture del Corona Heights Park di San Francisco la mattina del 25 dicembre e il direttore del Dipartimento dei parchi della città e delle attività ricreative Phil Ginsburg non sembra intenzionato a rimuoverlo.

In realtà sono ormai una dozzina i monoliti apparsi in tutto il mondo, e alcuni restano un mistero, mentre il primo storico, apparso il 18 novembre nel deserto dello Utah il 18 novembre, fatto di metallo, è poi scomparso (leggi anche: Nuovo misterioso monolite appare in California (ma viene distrutto dai vandali).

Ma questo è proprio particolare, fatto di pan di zenzero e caramelle, e sembra fatto apposta per addolcire un Natale sicuramente sotto tono, molto triste per alcuni (il 25 dicembre oltre 18.900 persone in tutta la California erano ricoverate in ospedale per coronavirus, tra cui quasi 4.000 in terapia intensiva e 0% di disponibilità di unità di terapia intensiva nel sud dello Stato Usa).

“Arroccato sulla ghiaia rossa, affacciato sul nebbioso skyline di San Francisco, c’era un torreggiante monolite di pan di zenzero – racconta il San Francisco Chronicle, storico quotidiano della città – Costruito con volute di glassa, la struttura triangolare era sostenuta da compensato e punteggiata di caramelle Gumdrops dai colori vivaci”.

I residenti si sono scatenati sul web.

A mysterious gingerbread monolith appeared at corona heights park. Apparently the aliens are feeling festive. pic.twitter.com/2WsJzsQmDr — Raemond (@RaemondBW) December 25, 2020

Woke up to walk the dog on Christmas morning here in San Francisco and at Corona Heights park a mysterious GINGERBREAD MONOLITH has appeared! pic.twitter.com/ykcw1LqIqN — Sixelå! (@alexisgallagher) December 25, 2020

Il miracolo di Natale? Forse non in senso stretto, ma sicuramente un bel regalo in un momento difficile.

Fonti di riferimento: San Francisco Chronicle

Leggi anche: