Addio Diana Rigg, eroina di “Game of Thrones” e unica indimenticabile moglie di James Bond

La ricorderemo per sempre come Lady Olenna nella serie cult “Game of Thrones”, ma anche – per i più anzianotti – come prima e unica moglie di James Bond nel film del ‘69 Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà: ci lascia a 82 anni Diana Rigg, per un cancro diagnosticatole a marzo scorso.

“Dame Diana”, così come veniva chiamata nel suo paese d’origine per avere ricevuto la decorazione e il titolo dell’ordine dell’ex Impero britannico dalla regina, era famosa anche per aver dato una indimenticabile dose di umorismo al personaggio di Emma Peel, al fianco di John Steed (Patrick Macnee) nella serie tv degli anni ‘60 Agente speciale (The Avengers).

“Ha trascorso gli ultimi mesi riflettendo felicemente sulla sua vita straordinaria, piena d’amore, di sorrisi e di un profondo orgoglio per quanto fatto nella sua professione”, lascia detto alla BBC la figlia, Rachael Stirling, anche lei attrice.

"We are very sad to hear of the passing of Dame Diana Rigg, the legendary stage and screen actress who was much beloved by Bond fans for her memorable performance as Tracy di Vicenzo in On Her Majesty’s Secret Service, the only woman to have married James Bond." pic.twitter.com/nqQCSg35oM — James Bond (@007) September 10, 2020

Diana Rigg ha avuto un successo incredibile anche a teatro, ottenendo prestigiosi riconoscimenti per le sue Medea e Madre Coraggio.

Be a dragon.

The realm will always remember Diana Rigg. — Game of Thrones (@GameOfThrones) September 10, 2020

Fonte: BBC

